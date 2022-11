Zlatan Ibrahimović indossa uno Swatch: di che collezione si tratta?

Se non conoscete Zlatan Ibrahimović, molto probabilmente avete vissuto segretamente su un altro pianeta negli ultimi 20 anni. Il calciatore del Milan, che prende dal club meneghino 7 milioni di euro a stagione, potrebbe acquistare qualsivoglia orologio di lusso, invece di recente si è fatto fotografare con uno Swatch...

Il milionario campione svedese può sicuramente acquistare qualsiasi orologio desideri, non a caso ha una nutrita collezione, di recente hanno dunque fatto sorridere le sue foto con uno Swatch al polso. Certo non si trattava di uno Swatch qualsiasi ma di un MoonSwatch, una collezione nata da una collaborazione fra Swatch e Omega.

11 modelli unici ispirati al nostro sistema solare venduti soltanto in Swatch Store selezionati. Si va dal Mission to the Sun, che omaggia evidentemente il nostro Sole nel suo brillante colore giallo-oro, al Mission on Earth, che celebra invece il nostro pianeta Terra con i colori blu e verde. Nel mezzo troviamo il grigio intenso di Mercurio, il rosa polvere di Venere, il MoonSwatch dedicato alla Luna che riprende le dimensioni del più famoso Omega Speedmaster Moonwatch, il rosso di Marte, l'arancione-sabbia di Giove, il beige di Saturno, il celeste di Urano, il blu intenso di Nettuno e infine il grigio e bordeaux di Plutone. Zlatan Ibrahimović ha scelto il rosso del pianeta Marte... il prezzo di ogni singolo MoonSwatch? 260 euro, un prezzo sicuramente accessibile. Molto probabilmente è l'orologio più economico indossato da Ibrahimović di recente...