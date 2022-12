Zerocalcare ci catapulta in una città post-apocalittica: a Milano la mostra Dopo il Botto

Zerocalcare torna a Milano, questa volta con la mostra personale "Dopo il Botto", in programma alla Fabbrica del Vapore. Si tratta di una delle esposizioni più grandi mai dedicate al fumettista romano, con più di 500 tavole e illustrazioni visibili dal 17 dicembre fino al 23 aprile 2023.

La mostra, promossa dall'assessorato alla Cultura del Comune di Milano, è organizzata da Arthemisia e da Minimondi Eventi, sotto la curatela di Giulia Ferracci. Si tratta del secondo evento artistico natalizio di Milano per il 2023, dopo l'inaugurazione dell'esposizione della Predella della Pala Oddi di Raffello Sanzio, avvenuta a inizio novembre.

"Dopo il botto" vuole far emergere la peculiare visione del mondo Zerocalcare, rappresentando una civiltà in preda alle grandi sfide geopolitiche ed economiche globali, come la crisi economica e il conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche in balìa di grandi mutamenti interni, dove la solitudine, la distanza e la frammentazione sociale sono all'ordine del giorno, soprattutto a causa della pandemia da Coronavirus.

Proprio per questo, l'allestimento ricorda una città post-apocalittica, al cui centro si trova una strada costeggiata da alcuni palazzi colpiti da un cataclisma non meglio precisato, ovviamente tutti disegnati dal fumettista già noto per la serie Netflix Strappare Lungo i Bordi e per opere quali "La Profezia dell'Armadillo" e "Kobane Calling".

In un panorama così desolato, però, tornano anche i personaggi classici dell'immaginario dell'artista romano e ormai amatissimi dai suoi lettori, come il Cinghiale, il Secco e Lady Cocca, oltre ovviamente allo stesso Zerocalcare. Tra le opere in esposizione sarà possibile trovare illustrazioni, tavole e bozzetti originali e del tutto inediti, ma anche video e persino un'opera site-specific realizzata appositamente per la Fabbrica del Vapore.