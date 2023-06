Zero emissioni, anche in mare: la crociera sostenibile 'salpa' in Norvegia

Se la Giornata Mondiale degli Oceani ha messo in risalto i progetti volti alla salvaguardia dell'ambiente marino, ecologia e sostenibilità si incontrano anche sul filo dell'acqua, in quello che rappresenta uno dei progetti più interessanti del prossimo futuro.

A presentarlo è stata la Hurtigruten, compagnia norvegese che punta all'obiettivo emissioni zero anche in mare, con la sua prossima nave da crociera, la Sea Zero. Ecologica, efficiente e a zero emissioni, ma senza perdere di vista il design: questi i concetti chiave da portare a casa, perlomeno a leggerne la descrizione e osservandone i concept, per una nave da crociera che sembra essere uscita fuori dritta dalla stessa flotta della Flhoston Paradise, l'astronave da crociera de Il Quinto Elemento.

Cinema a parte, a spiegare gli obiettivi di questo ambizioso progetto è stato il CEO di Hurtigruten, Hedda Felin: "Ci stiamo impegnando per proporre una nave che le superi tutte, sia in termini di efficienza che di sostenibilità, nel giro di pochi anni".

A differenza delle classiche navi da crociera, la Sea Zero avrà tre vele eoliche e solari al posto dei classici comignoli, retrattili e in grado di conferire maggiore aerodinamicità al vascello e di acquisire propulsione tramite correnti d'aria, migliorandone ulteriormente l'efficienza. I pannelli sulle vele occuperanno una superficie di 1500 mq: nell'estate norvegese, questa nave sarà completamente autonoma grazie al sole, presente 24 ore al giorno. Al contempo, l'energia potrà essere accumulata nelle sale batteria, un sistema di accumulo da ben 60 MWh, con tanto di autonomia residua visibile a tutti sul fianco della nave.

Un particolare rivestimento sul fondo dello scafo, poi, dovrebbe ridurre l'attrito e permettere alla nave di "fluttuare" su una superficie di bolle d'aria invece di contrastare la resistenza dell'acqua.

Che, non ce la mettiamo un po' di tecnologia? Ovviamente ci sarà tantissima automazione, mediata dall'Intelligenza Artificiale che sarà a capo di diverse funzionalità esclusive, come il controllo del ponte, la cui forma potrà essere modificata per rendere la prua ancora più aerodinamica, per certi versi simile alla fusoliera di un aeroplano. Queste tecnologie faranno il paio con un'esperienza utente totalmente smart, con cabine e sensoristica ambientale monitorabili dagli ospiti direttamente dal proprio smartphone.

Dopo gli studi di fattibilità, il progetto entrerà ora nel vivo con una fase di studio e ricerca che durerà fino al 2025, dopodiché dovrebbe entrare in produzione per il lancio, che dovrebbe avvenire entro il 2030.