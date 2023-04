Zendaya scatenata al Coachella 2023 'ruba' il palco a Labrinth

Una sorpresa per i fan presenti al Coachella 2023, anche in streaming su YouTube: Zendaya è salita sul palco unendosi a Labrinth e scatenandosi in uno spettacolo esaltante.

Insieme al cantante britannico, l'attrice ha cantato "I'm tired" e "All for Us" in quella che, come suggerisce Rolling Stone, è in effetti la sua prima esibizione dal vivo da oltre sette anni.

In effetti, l'attrice non sale su un palco per un intero concerto dal 2015, dedicandosi al cinema dopo appena due anni dal suo album d'esordio.

Dopo la splendida performance, di cui trovate un assaggio nel tweet in calce, la brava attrice e cantante ha dichiarato di non avere parole "per esprimere la mia gratitudine per questa notte magica" in una storia su Instagram, trovando parole al miele anche per il cantante che l'ha accompagnata durante l'evento: "grazie a mio 'fratello' per avermi invitato e per avermi concesso il 'posto sicuro' più bello per salire di nuovo su un palco... wow... mi scoppia il cuore, non potrò mai ringraziarvi abbastanza per l'amore che mi avete dato stanotte".

Ricordiamo che quella al Coachella con Labrinth non è affatto una prima volta per i due, che hanno collaborato proprio per "All of Us", poi inserita anche nella colonna sonora di Euphoria, e per "I'm Tired", scritta e interpretata da questo bellissimo duo.