Da Zelda ai Metallica: ecco la youtuber che suona tutti i generi con il kalimba

Si chiama Eva Auner ed è una musicista-youtuber che sta spopolando sul web. Il motivo? Suona qualsiasi genere musicale, dalle sigle dei cartoni animate a quelle dei videogiochi, passando per i Linkin Park, Metallica ed AC/DC, con i kalimba.

Il canale YouTube di Eva Auner conta oltre 40mila iscritti, non un numero esagerato se si tiene conto delle sue incredibili abilità. Scorrendo la lista dei video (che non sono aggiornati da un anno), è possibile scorgere delle vere e proprie gemme: i fan del Signore degli Anelli sicuramente si fionderanno subito sulla cover della main theme, mentre gli amanti dei Metallica non si lasceranno sfuggire la cover di Nothing Else Matters, che ha racimolato oltre 340mila visualizzazioni.

I video sono molto semplici, sebbene sia evidente l’importante lavoro di montaggio e registrazione: Eva Auner non si fa mai inquadrare in viso ed a parlare sono solo il suo kalimba e le sue mani mentre suonano le canzoni.

Il kalimba riprende il funzionamento di un pianoforte (non è infatti un caso che sia soprannominato anche “piano da pollice”): si tratta di uno strumento a percussione africano composto da una scatola su cui viene montato un numero variabile di lamelle di legno (che possono essere da 5 ad oltre 40). Pizzicando le lamelle con le punte dei pollici, è possibile replicare le note musicali e quindi comporre canzoni come nel caso di Eva Auner.