Zalando vuole darci un assistente di moda 'intelligente' con ChatGPT

L'arrivo di Apple su Zalando è stato solo uno dei primi eventi del 2023 per la piattaforma di moda e lifestyle, che oggi annuncia una grossa novità per migliorare drasticamente l'esperienza di scelta e acquisto dei suoi utenti.

Presto, infatti, su Zalando arriverà in una prima versione beta in anteprima un nuovo assistente di moda sviluppato da ChatGPT, che sarà poi accessibile sia da app mobile che dal web.

In questo modo, tramite l'utilizzo delle potenzialità dell'IA generativa, Zalando sarà in grado di guidarci nella scoperta e nella scelta dei prodotti di cui abbiamo bisogno.

Un aiuto che potrebbe rivelarsi determinante, in virtù della vastità dell'offerta commerciale di Zalando e della grandezza del catalogo a disposizione degli utenti. Con richieste testuali anche complesse, potremo andare a filtrare i risultati di ricerca sulla base di esigenze articolate. Un interessante esempio ce lo fornisce proprio Zalando, suggerendo una richiesta come "Cosa posso indossare per un matrimonio a Madrid a maggio?" con cui l'IA di ChatGPT è in grado di comprendere che siamo alla ricerca di un vestito da cerimonia formale da concordare con le condizioni meteo previste a Madrid in quel periodo.

La prima versione sarà disponibile per un gruppo selezionato di utenti in primavera nelle lingue Inglese e Tedesco. I Paesi in cui verrà distribuita l'anteprima sono Germania, Irlanda, Austria e Regno Unito, ma si tratta di un primo passo che apre le porte a un utilizzo davvero molto interessante degli assistenti basati sull'Intelligenza Artificiale.