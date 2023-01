Questo zaino è impossibile da perdere: integra la tecnologia degli Apple Airtag

Quante volte nella vostra vita avete perso le chiavi di casa ? O magari vi hanno rubato lo zaino e non siete più riusciti a ritrovarlo? Oggi tracciare i nostri effetti personali è sicuramente più semplice e lo zaino di cui stiamo per parlare integra di serie la tecnologia di Apple Find My.

Per chi non conoscesse Apple Find My, parliamo della rete che sfrutta tutti gli iPhone del mondo connessi a internet per localizzare oggetti come chiavi, portafogli e quant’altro. Basta associare ai nostri oggetti personali un piccolo AirTag per avere la sua posizione su una mappa. Lo zaino HyperPack Pro fa un passettino in più: ha la tecnologia già integrata e un richiede un Apple AirTag (Apple aggiorna il firmware degli AirTag).

Al di là della tecnologia al suo interno, si tratta di uno zaino davvero comodo, pensato per l’utilizzo urbano. Abbiamo una tasca per l’accesso veloce sulla parte frontale, un tessuto in Cordura 1260D, una tasca porta borraccia (fino a 1 litro), 22 litri di spazio totale, una tasca con caricatore MagSafe per i nostri dispositivi Apple, scomparti interni separati e lo spazio per un laptop fino a 16” di schermo.

Lanciato su Indiegogo tramite una campagna di crowdfunding, lo zaino tech ha raccolto in poco tempo più di 85.000 euro, ovvero il 910% del goal originale. Ora che siamo a poche ore dalla chiusura della campagna abbiamo la possibilità di prendere l’HyperPack Pro a 131 euro con il 30% di sconto, mentre il prezzo ufficiale sarà di 187 euro. Vi è venuta voglia di averne uno? Di sicuro non potrete mai perderlo...