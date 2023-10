I nuovi zaini da ufficio e università di Thule, anche a prova di furto

Con Thule siamo ormai amici di vecchia data. Di recente abbiamo provato lo zaino Thule Paramount Commuter per andare al lavoro in bici, abbiamo viaggiato tanto con il Thule Chasm, inoltre segnaliamo spesso l’uscita di nuovi prodotti: oggi tocca ai nuovi zaini da ufficio.

La collezione Thule Paramount continua a crescere e da oggi può contare sul nuovo Thule Paramount 24L. Viene realizzato con un nylon molto resistente ed è anche certificato bluesign. Può essere un ottimo compagno per i nostri spostamenti quotidiani, offre infatti ampie tasche per gli oggetti essenziali per l’ufficio, incluso un laptop fino a 16 pollici. Disponibile anche nella variante da 27 litri, il suo prezzo parte da 164 euro.

Se volete portare il vostro zaino anche al di là del vostro ufficio c’è il nuovo Thule EnRoute 23L, adatto sia alla settimana lavorativa che alle gite fuori porta nel weekend. Il comparto secondario vi aiuta a portare un cambio d’abiti per brevi trasferte, accessori e altri oggetti personali, inoltre lo zaino è dotato di una tasca impermeabile con cerniera per separare i liquidi oppure i capi umidi. Il suo prezzo consigliato è di 113 euro.

Se gli zaini trattati sinora sono troppo grandi per le vostre esigenze, Thule ha lanciato due nuovi prodotti da 16 litri: il Thule Tact 16L e il Thule Lithos 16L. Il primo è un capiente zaino pensato per frequenti spostamenti urbani, magari sui mezzi pubblici. È dotato di un laccetto antifurto, inoltre nella tasca principale (in cui si può trasportare un laptop fino a 14 pollici) è presente una cerniera nascosta che scoraggia i malintenzionati. Il suo prezzo parte da 164 euro, è disponibile anche in versione da 21 litri.

Infine il Thule Lithos 16L è perfetto per trasportare l’essenziale in università o in un coworking. Abbiamo numerose tasche interne, tutte organizzate, pensate per conservare il portafogli, il tablet, eventuali cavi di ricarica, un’agenda e altri piccoli oggetti quotidiani. Questo zaino parte da 72 euro, è disponibile anche in versione 20 litri.