Lo YouTuber che regala milioni di dollari in giochi a premi, chi è MrBeast?

Le piattaforme di streaming come YouTube, Twitch e TikTok sono ricche di personalità stravaganti: in Italia ultimamente è il Food Blogger Franchino Er Criminale a conquistare Internet. Nel mondo, però, c’è un altro nome che sta perennemente sotto la luce dei riflettori: stiamo parlando di MrBeast.

Ma chi è MrBeast? Per molti sarà una domanda banale, dato che a novembre MrBeast ha superato PewDiePie per numero di iscritti. Dietro il nome del canale c’è però Jimmy Donaldson, un giovane d’annata 1998 che dal 2012 pubblica video su YouTube dai contenuti sempre più bizzarri e con premi in denaro eccezionali. La sua vera scalata è iniziata nel gennaio del 2017, quando pubblicò un video della durata di 40 ore in cui contava fino a 100.000.

La sua viralità lo ha portato a proporre contenuti family friendly impossibili da imitare: nella sua carriera da content creator ha donato oltre 100 automobili, tra cui supercar e modelli di lusso; ha regalato un’isola privata a un concorrente dei suoi grandi giochi e, perché no, ha donato 1 milione di dollari in un singolo video. Un anno fa ha ricreato Squid Game nella vita reale con divertenti minigiochi in stile WipeOut o, per la “vecchia scuola”, Takeshi’s Castle, mettendo in palio 456.000 dollari. Il suo secondo video più visualizzato di sempre ha visto 100 persone rimanere in un cerchio per vincere mezzo milione di dollari.

Anche se non conoscete il personaggio ormai sapete che tipo di video propone su YouTube. Quella di MrBeast non è però soltanto una semplice passione, è un modo innovativo di fare business: nel 2020 ha lanciato un ristorante virtuale, MrBeast Burger, ma ha anche dato vita a una linea di barrette al cioccolato chiamata Feastables, lanciato l’organizzazione benefica Beast Philanthropy e contribuito con decine di milioni di dollari a piantare alberi con Team Trees e rimuovere rifiuti dagli oceani con Team Seas.

Dietro il business man c’è quindi un uomo dal cuore d’oro. La vera domanda che, a questo punto, tutti si faranno è: ma da dove prende tutti questi soldi? Per quanto riguarda le attività di beneficienza, si tratta prevalentemente di donazioni fatte dai suoi fan, da altri content creator e celebrità dello sport o del mondo dello spettacolo. Per i video, invece, MrBeast riceve somme notevoli da grossi sponsor alla ricerca di pubblicità, ai quali si aggiungono i soldi ottenuti dal merchandise venduto sul sito ufficiale.

In più interviste Donaldson ha addirittura rivelato che il suo stipendio netto è dato solamente da una percentuale delle visualizzazioni su YouTube, mentre la maggior parte del denaro ottenuto viene re-investito in video, beneficienza o altri progetti.