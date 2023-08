Lo YouTuber più famoso del mondo fa causa al 'suo' fast food: che succede a Mr. Beast?

Ormai Mr. Beast è un fenomeno mondiale: lo YouTuber è diventato famoso per i video in cui regala cifre enormi, auto e a volte persino intere case a persone incontrate per caso, e negli ultimi anni ha costruito un impero che, partendo da YouTube, si è esteso in diversi settori. In pochi, però, sapranno che Mr. Beast ha una catena di fast food.

La catena si chiama Mr. Beast Burger e, ovviamente, non è gestita direttamente da Mr. Beast. Dal 2020, infatti, negli Stati Uniti si è diffuso il trend del "celebrity ghost kitchen", così definito dal Washington Post perché una "celebrità" (spesso un influencer o un attore) fornisce il suo nome in licenza a un'azienda o ad un ristorante per l'apertura di uno o più punti vendita brandizzati sulla sua figura. Stranamente, questa moda non è arrivata in Europa, almeno per ora.



In particolare, Mr. Beast si è appoggiato a Virtual Dining Concepts, un'azienda della Florida che si occupa della logistica e della gestione di diverse catene americane di ristoranti e fast food legate ad attori e altre celebrities. Tuttavia, Mr. Beast Burger è l'unica di queste catene ad aver raggiunto davvero una "massa critica" negli scorsi mesi, grazie anche all'inarrestabile successo di Mr. Beast sui social.

Il fulmine a ciel sereno è arrivato il 1° agosto, quando Mr. Beast ha querelato Virtual Dining Concepts presso un tribunale di New York, chiedendo una chiusura prematura e unilaterale del contratto con l'azienda dietro ai suoi fast food, accusata di aver "lasciato che la qualità dei prodotti si deteriorasse" e di aver "iniziato a servire cibo di qualità inferiore ai clienti".



Al contempo, Jinny Donaldson - questo il vero nome di Mr. Beast - ha chiesto una revisione dei conti di Virtual Dining Concepts, specie di quelli relativi al suo brand, accusando l'azienda di aver trattenuto indebitamente delle ampie fette di profitti sulle 1.700 location che ormai da tre anni servono gli hamburger del noto YouTuber. Nei documenti processuali, infatti, leggiamo che "Il querelante non ha ancora ricevuto alcun profitto dall'azienda, nonostante il servizio sia stato aperto circa tre anni fa, e non ha mai avuto accesso ai libri contabili e alla documentazione del business".



Ovviamente, Virtual Dining Concepts ha respinto al mittente le accuse di Mr. Beast, spiegando che esse sono "infarcite di inesattezze e di dichiarazioni false" e che "Mr. Donaldson ha recentemente tentato di rinegoziare il contratto con noi per i suoi semplici interessi monetari. Quando la nostra azienda ha rifiutato di sottostare alle sue tattiche di bullismo, ha deciso di presentare questa querela di fronte ad un tribunale, per mettere i bastoni tra le ruote al brand Mr. Beast Burger e terminare il suo contratto con noi".