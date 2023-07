Xiaomi racconta come la fotografia aiuti a creare ricordi e colmare i divari

Poco dopo il debutto di Xiaomi 13 Ultra (qui trovate la nostra recensione di Xiaomi 13 Ultra), Xiaomi ha lanciato il video “Insipration in Tech Photography in Life” che indaga sulla fotografia dal punto di vista storico, in compagnia dell’istruttore della Leica Akademie Eolo Perfido e l’ingegnere di Xiaomi Fei Daimin.

Nel filmato, che trovate in apertura, i due professioni mostrano e condividono con gli spettatori i loro punti di vista su come la tecnologia delle fotocamere stia aiutando le persone a creare ricordi preziosi e raccontare storie, oltre che colmare i divari culturali.

Tecnologia affidabile per scattare

(Questa foto cattura l’abbraccio di una giovane coppia. (Foto di Eolo Perfido) )

Eolo Perfido:La chiave per scattare questa foto è stata una messa a fuoco automatica veloce e precisa. Nella vita reale le cose accadono in un batter d’occhio. Così velocemente che non è possibile regolare la messa a fuoco manualmente.

Fei Daimin:Sono d’accordo, ritengo che anche il tema dell’affidabilità sia molto importante, infatti una fotocamera affidabile è in grado di generare in chi scatta una fiducia che potremmo riporre in un amico, mentre una fotocamera poco affidabile probabilmente finirà per deludere.

Tecnologia avanzata per ricordare

(Questa foto mostra un signore seduto davanti a un bar. Ha in mano una vecchia foto di se stesso con la moglie e i suoi migliori amici, scomparsi qualche anno prima. Un tempo erano giovani, forti e belli. Ma ora la moglie e gli amici, che un tempo gli davano tanta gioia, esistono solo nei ricordi. (Foto di Eolo Perfido) )

Eolo Perfido:Penso che la fotografia abbia il potere di evocare emozioni e far riflettere. Permette alle persone di congelare i momenti nel tempo e di creare ricordi, mentre ai fotografi di raccontare storie senza bisogno di troppe parole.

Fei Daimin: Sono completamente d’accordo con te. Basta guardare questa foto, osserva come si è logorato il bordo. La tecnologia della fotocamera aiuta le persone a catturare e preservare i ricordi. E oggi le immagini digitali possono essere conservate molto più a lungo, e molto meglio. In realtà, questa è parte la motivazione per cui lavoro come ingegnere specializzato in fotocamere.

Tecnologia innovativa per connettersi

Questa foto è stata scattata davanti a un negozio di alimentari a L’Avana. (Foto di Eolo Perfido)

Eolo Perfido: Una donna anziana si è avvicinata a me con della frutta e dell’acqua. Credo fosse la nonna del proprietario. Questo fa pensare a quanto sia affettuosa e bella la società cubana.

Fei Daimin:: Wow, mi fa davvero venire voglia di andare a L’Avana.

Eolo Perfido: Credo che questa sia una delle cose più belle della fotografia. È in grado di colmare i divari tra le persone e di favorire uno scambio tra le diverse culture del mondo.

Fei Daimin: Esattamente, noi ingegneri che lavoriamo alle fotocamere Xiaomi crediamo che la tecnologia dovrebbe contribuire a promuovere la connessione tra persone di culture diverse.

Questa foto è stata scattata a Pechino e mostra dei piccioni, con i ‘‘pigeon whistles’ che volano sopra il tetto di una vecchia casa in un hutong. Centinaia di anni di storia sono ancora visibili negli hutong. E ancora oggi sono così pieni di vita. (Foto di Fei Daimin)

Fei Daimin: A Pechino i piccioni e i fischietti per piccioni sono una sorta di particolarità del luogo e il suono in realtà proviene dal fischietto legato al piccione stesso mentre vola.

Questa foto mostra il backstage di una sfilata di moda a Shanghai. La modella nella foto stava aspettando l’inizio della sfilata. Nella foto le ali avvolgono la parte anteriore del suo corpo. La stilista francese e l’insegnante di cucito cuciono rapidamente nella penombra. (Fotogramma di Fei Daimin)

Fei Daimin:Ma in Cina non si sperimenta solamente questo tipo di vita più tradizionale, ci si può anche immergere nell’alta moda e nella vita moderna, come in questa foto.

Eolo Perfido: Penso che attraverso la tua fotografia, tu stia offrendo scorci delle tue tradizioni, culture e stili di vita, e questo dimostra quanto tu sia un ottimo fotografo.

Fei Daimin: Grazie mille, ma io sono come la maggior parte delle persone che usano lo smartphone. Mi piace usarlo per immortalare la vita quotidiana.

Eolo Perfido:Catturare la vita di tutti i giorni con la fotocamera del telefono, suona molto bene.

Questa foto mostra Eolo mentre parla con un signore per strada a Roma. Dopo una breve conversazione, Eolo lo invita a scattare una foto. (Foto di Fei Daimin)

Fei Daimin: Grazie al servizio fotografico di ieri, ho acquisito una preziosa conoscenza dell’ambiente di lavoro di un fotografo professionista, del vostro modo di vivere, che per me è del tutto nuovo. Hai trovato l’ispirazione mentre eri per strada. Hai parlato con gli sconosciuti e hai catturato il ritratto perfetto. È stata una grande gioia per me vedere tutte le tue foto e il frutto dei miei sforzi sotto forma di un prodotto che aiuta, conserva e cattura quei ricordi.