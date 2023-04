Un nuovo X-Wing LEGO di Star Wars? Sì, grazie

Mentre seguiamo direttamente da Londra le meraviglie dello Star Wars Celebration 2023 attraverso gli occhi e lo smartphone del nostro Gabriele, qui in Italia arrivano succose novità anche dal catalogo LEGO dedicate alla saga stellare Disney.

In particolare, l'azienda dei mattoncini ha svelato il nuovo X-Wing Starfighter che andrà ad aggiungersi alla Ultimate Collector Series. Il set è costituito da 1.949 pezzi e vanta la presenza sia dei motori a propulsione che dei cannoni laser, tutto con un livello di dettaglio a dir poco minuzioso.

Come spiega LEGO, "L'X-wing Starfighter è stato progettato dalla Incom Corporation per essere utilizzato dall'Alleanza Ribelle in lunghe missioni e combattimenti tra cani. Visti per la prima volta in Star Wars: Una nuova speranza , gli X-wing erano presidiati da piloti d'élite dell'Alleanza Ribelle, incluso Luke Skywalker". Il nuovo X-Wing è lungo oltre 55 cm e le ali possono essere spostate in posizione aperta o chiusa. Nel kit sono inclusi anche una figure di Luke Skywalker in tuta arancione e un droide R2-D2.

La disponibilità di questo magnifico modello è fissata per il 1 maggio per i LEGO VIP e per il 4 maggio 2023 per il pubblico, a un prezzo al dettaglio di 239,99 euro (link alla fonte).

Potete ammirare ulteriori scatti in calce alla notizia, dove troverete una ricca gallery dell'X-Wing in azione.