Altro che X Factor e The Voice: ora anche TikTok ha il suo talent musicale

Dopo il lancio dell'app musicale TikTok Music, possiamo dire che il social network cinese e la musica sono oggi più che mai una cosa sola. Non è dunque un caso che TikTok stia per lanciare il "suo" X Factor, una vera e propria competizione in livestraming tra cantanti.

Stando a quanto annunciato da TikTok con un comunicato stampa, la piattaforma social presenterà presto la competizione "Gimme the Mic", una sorta di talent show canoro che avrà per protagonisti utenti e influencer del popolare social network, con un format simile a quello di competizioni come The Voice e X Factor. Il programma, però, non verrà trasmesso in televisione, ma tramite una serie di livestream sul social network.

Per di più, il televoto sarò sostituito dalle reaction in live degli utenti della piattaforma, che dunque potranno decidere chi andrà avanti e chi no nella competizione canora. Come i talent da cui prende ispirazione, Gimme the Mic sarà diviso in tre fasi: le audizioni, la semifinale e il gran finale. Per partecipare, basterà pubblicare su TikTok una "videoaudizione" da 30 secondi con l'hashtag #GimmetheMic.

Dopo la fase di audizioni, solo 30 partecipanti arriveranno alle semifinali, dove si scontreranno l'uno contro l'altro durante un evento in presenza, trasmesso per il pubblico su TikTok. La finale, che si terrà il 10 settembre negli Stati Uniti, includerà solo i 10 migliori cantanti di TikTok tra quelli che avranno partecipato alle semifinali.

Oltre all'edizione americana del talent, TikTok ne lancerà altre in tutto il mondo: l'obiettivo sarà infine quello di far fronteggiare tra loro i "campioni nazionali" di Gimme the Mic in una trasmissione globale. Per il momento, comunque, altre edizioni del programma oltre a quella statunitense non sono ancora state annunciate.

Inoltre, il vincitore della competizione (almeno nell'edizione americana) riceverà 50.000 Diamanti di TikTok: si tratta della valuta interna dell'app, che però può essere convertita in Dollari e prelevata. Sfortunatamente, il premio non sarà affatto cospicuo: secondo le stime di The Verge, 50.000 Diamanti corrispondono più o meno a 2.500 Dollari, con un tasso di conversione di 0,05 Dollari a diamante.