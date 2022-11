X Factor 2022: come ascoltare gli inediti degli artisti in gara?

Si può dire che ormai siamo entrati nel vivo di questa edizione di X Factor. Un'edizione che spicca, oltre che per il grande ritorno di Fedez al tavolo dei giudici, anche per il grande numero di talenti in gara che nel corso della live del 17 novembre 2022 hanno presentato per la prima volta i loro inediti.

Al momento tutti gli inediti dei concorrenti possono essere ascoltati su Spotify, all'interno della piattaforma potete trovare un'apposita playlist denominata proprio "X Factor 2022" con dentro i brani portati nel corso della quarta puntata live.



A fine spettacolo a lasciare il programma è stata Lucrezia, concorrente in gara nel roster di Ambra. Il suo inedito "Molecole" è stato giudicato dalla maggior parte della critica un po' piatto, anche se quasi tutti gli hanno assegnato la sufficienza. Per tale motivo il brano avrebbe potuto avere compromesso la sua esibizione costringendola a salutare per sempre il palco di X Factor.



In ogni caso, anche grazie all'energia degli altri artisti in gara e al ritorno di Alessandro Cattelan, possiamo affermare senza dubbio che quello andato in onda il 17 novembre, sia stato uno show divertente e appassionante.



Nonostante il cambio di presentatore dopo un decennio e il fatto che siamo arrivati alla 14esima edizione, X Factor si conferma un programma di successo lato ascolti, capace, quasi ogni anno, di lanciare talenti e dare visibilità ad artisti che diversamente farebbero fatica ad emergere, aiutati anche da un percorso professionale, umano ed artistico, tutto sostenuto dalla produzione del programma che, al di là delle figure di facciata dei giudici, mette a loro disposizione un team di musicisti, autori e creativi sempre di ottimo livello.