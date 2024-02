Wizz Air lancia le offerte di primavera su accessori, servizi e upgrade

Preparatevi a portare la vostra esperienza di viaggio a livelli mai visti prima grazie alle nuove offerte di primavera di Wizz Air, la compagnia aerea europea in più rapida crescita e più sostenibile a livello globale.

Wizz Air è infatti entusiasta di annunciare una straordinaria promozione che vi lascerà a bocca aperta. Wizz Air sta riducendo i prezzi dei prodotti accessori, dei servizi e degli upgrade, rendendo il volo più conveniente che mai!

Per un periodo di tempo limitato, i passeggeri possono approfittare di questa opportunità unica per godere dei vantaggi premium a un costo incredibilmente basso. Che siate viaggiatori esperti che vogliono migliorare la propria esperienza di viaggio o esploratori dell’ultima ora in cerca di un tocco di lusso, questa promozione è fatta su misura per voi.

A partire dal 26 febbraio 2024 tutti i passeggeri che abbiano già prenotato il biglietto o che stiano effettuando una nuova prenotazione possono godere dell'esperienza di viaggio migliore a un prezzo scontato. Immaginate: bagaglio in stiva, priorità WIZZ e assegnazione del posto a sedere, il tutto per l'incredibile cifra fissa di 9 euro! Sì, avete letto bene: solo 9 euro!

Ma affrettatevi: questa spettacolare offerta è valida solo per viaggi entro il 26 marzo 2024. Non perdete l'occasione di sperimentare il massimo del comfort e della convenienza a un prezzo imbattibile!

"Siamo entusiasti di lanciare questa promozione primaverile senza precedenti, che offre ai nostri passeggeri l'opportunità di migliorare la loro esperienza di viaggio senza spendere una fortuna", ha dichiarato Tamara Nikiforova, Corporate Communications Manager di Wizz Air. "In Wizz Air ci impegniamo a fornire un valore eccezionale e un servizio senza pari, e questa promozione sottolinea la nostra dedizione a rendere il volo accessibile a tutti".

Sperimentate il comfort che vi meritate senza dover pagare un prezzo elevato. Prenotate o aggiornate la vostra prenotazione oggi stesso e partite per un'avventura indimenticabile all'insegna del comfort, della convenienza e di un servizio clienti senza pari.