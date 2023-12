Winterdays di McDonalds è un successo: code infinite e traffico in tilt

In attesa di scoprire di che salsa sarà fatta la catena che nascerà da una costola di McDonald's, in Italia il 30 novembre è successo di tutto per via di un'offerta imperdibile per i fan più affamati del noto fast food.

Si chiama Winterdays e in occasione della giornata inaugurale ha letteralmente mandato in tilt i ristoranti McDonald's di tutta la penisola: il primo appuntamento prevedeva un menu grande Crispy McBacon a soli 3 euro e migliaia di persone si sono riversate per strada, mettendosi in fila nei punti vendita per ottenere il ghiotto hamburger a doppio strato con bacon, patatine e bevanda inclusi.

Le promozioni proseguiranno giornalmente e per il 1 dicembre, scaricando l'app per smartphone Android o Apple, si potrà attivare un coupon che consente di ottenere un Menu Large con McChicken o Double Chicken BBQ a 4,40 euro.

Il codice, una volta attivato, potrà essere utilizzato nei punti vendita compatibili con l'offerta sia tramite prenotazione in app che mediante la scansione di un QR Code alle casse servite o alla cassa self.

L'iniziativa lanciata da McDonald's si farà così strada con nuove allettanti offerte della durata di 24 ore fino al 25 dicembre 2023, data in cui terminerà in grande stile.