Wicked, dopo il primo trailer LEGO stuzzica i fan: set in arrivo nel 2024?

Durante il Super Bowl di domenica 11 febbraio, Universal ha rilasciato il primo trailer di Wicked, il film tratto dall'omonimo (e famosissimo) musical di Broadway, nonché prequel di Il Mago di Oz. La prima parte di Wicked arriverà al cinema a novembre: insieme alla pellicola, però, potrebbe essere lanciato un set LEGO a tema!

Avete capito bene, perché un criptico post di LEGO su X e una risposta, sempre su X, al trailer del Super Bowl di Wicked, hanno acceso le speranze dei fan del musical e del film fantasy in arrivo a fine 2024. Wicked ha già raccolto una fanbase piuttosto ampia grazie al suo incredibile cast, che presenta nomi del calibro di Ariana Grande, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum e Cynthia Erivo.

Sfortunatamente, però, LEGO non ha rilasciato alcun teaser del set in arrivo, al contrario di quanto avvenuto, per esempio, qualche mese fa con i set LEGO dedicati ad Animal Crossing. Ciò potrebbe anche dipendere dal fatto che l'uscita del modellino tratto dal film di Jon M. Chu potrebbe essere ancora lontana: il diorama, infatti, potrebbe arrivare nei negozi giusto in tempo per Natale, in parallelo con la pellicola da cui è tratto, il cui debutto è fissato per il 27 novembre negli Stati Uniti. Parimenti, la casa dei mattoncini potrebbe aver deciso di attendere prima di rivelare ulteriori dettagli per paura che il contenuto del set finisca per fare spoiler sulla trama della pellicola.

Nonostante la mancanza di dettagli, comunque, la reazione della community al (possibile) set LEGO di Wicked è stata incredibile, con un elevatissimo numero di risposte ai post pubblicati sul profilo X dell'azienda dei mattoncini danesi nel corso della nottata del Super Bowl. Resta dunque da capire quale sarà il soggetto prescelto dalla casa di Billund per un prodotto che si appresta già da ora a diventare un cult e a spopolare tra i collezionisti incalliti, specie negli Stati Uniti.