Watches&Wonders: le meraviglie di Montblanc nel cuore dell'orologeria

La splendida Ginevra ha fatto da cornice, anche per il 2023, alla più attesa kermesse dedicata all'orologeria. Al Watches&Wonders c'erano davvero tutti e la grande affluenza di pubblico è solo l'ultima delle dimostrazioni di una passione che attraversa spazio e tempo, in tutti i sensi.

Tra i protagonisti della fiera c'è stata anche Montblanc, che ha sfruttato la perfetta cornice svizzera per svelare le novità della sua collezione 1858 Iced Sea e la nuova capsule 1858 0 Oxygen The 8000 che andrà a unirsi alla serie Zero Oxygen. La caratteristica di questa serie è proprio l'assenza di ossigeno nella cassa, che contribuisce a una maggiore visibilità evitando l'appannamento, ma traggono beneficio anche aspetti come la longevità e la precisione nel tempo del meccanismo, evitandone l'ossidazione.

The 8000 guarda agli scalatori, con un quadrante grigio che ricorda la roccia delle vette più elevate e cassa in Titanio, con una versione Date e una Chronograph, rispettivamente da 41 e 42 mm e con movimenti Calibro MB24.15 e MB 25.13. Le limited edition Geosphere 290, invece, sempre Date e Chronograph, sono da 42 e 44 mm con MB 29.25 e MB 29.27. Il fondello del modello Chronograph è impreziosito con l'incisione di tutti gli "ottomila". La famiglia 1858 Iced Sea si arricchisce di due preziose novità. La prima, in edizione limitata, è un cofanetto scultoreo che omaggia la fisionomia del Monte Bianco e ospiterà come una vetrina la nuova triade 1858 Iced Sea Automatic Date. Ognuna delle tre colorazioni avrà il fondo inciso con le diverse cime del massiccio, per l'esattezza l'Aiguille du Moine per il blu, le Aiguilles du Dru per il verde e Le Grandes Jorasses per il grigio. Infine, i modelli classici che andranno ad aggiungersi alla 1858 Iced Sea saranno caratterizzati da un quadrante grigio-ghiaccio e da una versione esclusiva verde-grigio, entrambi con l'inconfondibile stile gratté-boisé della maison tedesca.

Per scoprire tutte le novità presentate da Montblanc al Watches&Wonders 2023, vi segnaliamo la landing page ufficiale sul sito dell'azienda.