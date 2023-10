Watches And Wonders, ecco quando sarà la kermesse di Ginevra

Molti di voi ricorderanno le meraviglie dei nuovi MontBlanc presentati a Watches And Wonders 2023. La kermesse di quest'anno, del resto, è stata ricca di interessanti novità ma lo sguardo resta sempre rivolto al futuro.

Watches And Wonders ha finalmente annunciato non solo le date ma anche le principali case che prenderanno parte all'evento più importante per gli appassionati di alta orologeria del 2024.

In particolare, l'appuntamento per gli addetti ai lavori sarà tra il 9 e il 15 aprile del 2024, con un programma che si andrà ad articolare non solo nella zona fieristica ma anche nel resto della città di Ginevra.

La fiera sarà aperta al pubblico, nello specifico, dal 13 al 15 aprile 2024, offrendo un giorno in più rispetto all'esposizione dell'edizione precedente.

I brand che prenderanno parte all'evento sono ben 55. Ecco la lista:

A. Lange & Söhne

Alpina Watches

Angelus

Arnold & Son

Baume & Mercier

Beauregard

Bell & Ross

Bremont

Cartie

Chanel

Charles Zuber

Charriol

Chopard

Chronoswiss

Cyrus Genève

Czapek & Cie

Eberhard & Co.

Ferdinand Berthoud

Frederique Constant

Gerald Charles

Grand Seiko

Grönefeld

H. Moser & Cie.

Hautlence

Hermès

Hublot

Hysek

IWC Schaffhausen

Jaeger-Lecoultre

Laurent Ferrier

Louis Moine

Montblanc

Nomos Glashütte

Norqain

Oris

Panerai

Parmigiani Fleurier

Patek Philippe

Pequignet

Piaget

Raymond Weil

Rebellion Timepieces

Ressence

Roger Dubuis

Rolex

Rudis Sylva

Speake-Marin

TAG Heuer

Trilobe

Tudor

U-Boat

Ulysse Nardin

Vacheron Constantin

Van Cleef & Arpels

Zenith

Per saperne di più, vi rimandiamo al portale ufficiale della kermesse. I biglietti potranno essere acquistati da febbraio del 2024.