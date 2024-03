Quanto tempo ci vuole per avere un Rolex Daytona a prezzo di listino?

Dopo aver letto come funziona la lista di attesa Rolex, adesso vi siete decisi e vorreste proprio comprarne uno. Magari un bel Daytona, orologio sportivo per eccellenza. Ma quanto ci vuole per avere un Daytona a listino in concessionario ufficiale Rolex?

Quanto ci vuole per avere un Rolex Daytona a listino

I tempi di attesa per un orologio Rolex sono mediamente lunghi e la stessa Maison di Ginevra ricorda ai clienti che "i nuovi orologi Rolex sono disponibili solamente presso i rivenditori autorizzati, regolarmente approvvigionati, che gestiscono in modo indipendente le assegnazioni ai clienti" e di "rivolgersi ai rivenditori autorizzati Rolex per conoscere la disponibilità dei modelli" invitando quindi gli interessati a fare una visita al concessionario Rolex più vicino.

Sfatiamo subito un mito, o meglio mettiamo in chiaro una cosa: entrando in qualsiasi concessionario in Italia non troverete Rolex Daytona in pronta consegna a prezzo di listino. Semplicemente impossibile, ci dispiacere rovinare così i vostri sogni ma è bene essere chiari, non aspettatevi di entrare in una boutique Rolex ed uscire poco dopo con un Daytona al polso perché non accadrà.

Potete però mettervi in lista d'attesa Rolex manifestando il vostro interesse per un determinato modello (solo uno, dunque dovrete avere le idee molto chiare) preparatevi però ad una lunga attesa perché ancora oggi anche per un "semplice" Daytona in acciaio servono almeno due o tre anni di attesa e c'è chi parla di una attesa lunga anche quattro o cinque anni per le referenze in oro.

Ricordatevi infine che il prezzo di listino del Rolex Daytona parte da 15.850 euro per la versione con cassa e bracciale in acciaio.

