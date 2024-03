Quanto tempo ci vuole per avere un Omega Speedmaster Moonwatch nuovo a listino?

Amato e desiderato, lo Speedmaster Moonwatch è senza dubbio l'orologio simbolo di casa Omega. Oggi questo segnatempo gode di una popolarità incredibile grazie alla spinta di marketing garantita dall'enorme successo del MoonSwatch, presto in arrivo anche in versione Snoopy.

Quanto bisogna aspettare per uno Speedmaster a listino?

In realtà a differenza di quanto accade ad esempio con la lista di attesa per il Rolex Daytona, nel caso dello Speedmaster non esiste una lista e non dovrete aspettare anni per avere l'orologio dei sogni. Certo in alcuni casi potreste non riuscire ad uscire immediatamente dal concessionario con lo Speedmaster al polso, ma entrando in boutique potrete prenotare il vostro orologio che arriverà in tempi ristretti, generalmente poche settimane.

Questo perché solitamente Omega mantiene stabile la produzione e la distribuzione dello Speedmaster, un modello sì ampiamente ricercato ma anche tutto sommato semplice da reperire, senza lunghi tempi di attesa per un orologio nuovo comprato da rivenditore ufficiale.

Quanto detto vale particolarmente per gli Omega Speedmaster a listino in acciaio mentre per modelli in edizione limitata (come Omega Moonwatch Snoopy) o realizzati in materiale come Oro Sedna i tempi di attesa potrebbero allungarsi di qualche mese. Nel caso di boutique situate in città più grande in ogni caso la scelta di Speedmaster a catalogo è sicuramente vasta ed i tempi di attesa sono minimi.

