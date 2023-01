Questo orologio viene realizzato con rifiuti elettronici: si chiama Garbage Watch

Il grave problema dei rifiuti elettronici e del loro riciclaggio si sta già facendo sentire e, in futuro, è destinato a peggiorare se non si agisce rapidamente. Fortunatamente c’è chi cerca, nel suo piccolo, di contribuire alla ricerca di una soluzione: è il caso di Vollebak, società londinese nota anche per l’orologio riciclato Garbage Watch.

Lo studio britannico è noto prevalentemente per la sua linea di capi di abbigliamento sostenibili, simbolo di come scienza e tecnologia possono fornire componenti essenziali per i vestiti del futuro. Il catalogo a oggi si compone di giacche, felpe, maglioni, giubbotti, pantaloni e t-shirt, con alcuni modelli realizzati utilizzando grafene o anche kevlar dopo la conclusione della loro “prima vita” legata ad altri oggetti.

Quando due anni fa Vollebak ha pubblicato le immagini concept di Garbage Watch, però, ha alzato l’asticella guardando proprio all’e-waste. Questo particolare orologio adotta un “approccio progettuale al rovescio”, mostrando i meccanismi interni per fare riflettere le persone sull'impatto del trattamento dei loro dispositivi, dagli smartphone ai computer, passando anche per gli smartwatch. Il co-fondatore di Vollebak, Steve Tidball, spiega: “Per evitare di distruggere il nostro pianeta, dobbiamo iniziare a capire come riutilizzare le cose che già abbiamo. Quindi il nostro Garbage Watch è iniziato con un'idea molto semplice: e se i rifiuti elettronici non fossero spazzatura? Se si trattasse semplicemente di materie prime preassemblate che possiamo usare per creare cose nuove?”.

Il Vollebak Garbage Watch, realizzato in collaborazione con il progetto Wallpaper* Re-Made, è rimasto sul mercato per poco tempo nel 2021, diventando un pezzo da collezione per gli appassionati di orologeria e tecnologia. Dopo circa due anni resta un orologio meccanico capace di dimostrare il potenziale dei rifiuti elettronici, ma riuscirà a dare vita a un nuovo trend nell’industria?

Per ora, tutto ciò che possiamo fare è ricercare orologi usati nella speranza di dare nuova linfa vitale a vecchi esemplari. Pertanto, vi ricordiamo l'appuntamento a Lugano per l’evento SwissReLux dedicato a orologi da collezione ricondizionati.