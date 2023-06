Quali sono i voli diretti più lunghi? Il giro del mondo tra le nuvole

Le politiche francesi sui voli a corto raggio per ridurre le emissioni di carbonio potrebbero risultare efficaci allo scopo, promuovendo solo tratte particolarmente lunghe: ma vi siete mai chiesti quali siano le più lunghe di tutte?

Ce ne sono almeno dieci, tutti rigorosamente diretti, che vi stupiranno per lunghezza e durata. Al decimo posto troviamo la tratta che collega Manila a New York, condotto da Philippine Airlines con i suoi AirBus A350-900 e Boeing 777-300ER. Siamo nell'ordine dei 13.700 Km, per una durata di ben 17 ore.

A 13.800 Km per 16 ore e 45 minuti troviamo il collegamento Dallas-Sydney della Qantas, affidato al Boeing 787-9, seguito all'ottavo posto dal volo di Air India che mette in comunicazione San Francisco con Bengaluru, per un totale di 17 ore e 55 minuti per poco più di 13.900 Km (Boeing 777-200LR).

Altro volo degno di nota è quello che da Los Angeles porta a Singapore, proposto da Singapore Airlines con il suo AirBus A350-900ULR. Siamo ufficialmente sopra i 14.000 Km, per un totale di 17 ore e 10 minuti.

Seguono Emirates e Qantas, rispettivamente con i collegamenti Dubai-Auckland (quasi 14.200 Km, 17 ore e 5 minuti su un AirBus A380-800) e New York-Auckland (sempre circa 14.200 Km per 17 ore e 30 minuti, condotto su Boeing 787-9).

Quarto posto per il volo Dallas-Melbourne, quasi 14.500 Km per 17 ore e 35 minuti: a portarlo avanti è sempre Qantas, anche in questo caso con un Boeing 787-9.

Non poteva mancare il podio per la compagnia di bandiera australiana, che si supera ulteriormente con la tratta Perth-Londra (vi siete mai chiesti cosa visitare a Perth?): stavolta siamo ancora più vicini ai 14.500 Km, per 17 ore e 20 minuti. Il mezzo prescelto è anche qui un 787-9.

Chiude con una doppietta Singapore Airlines, con il volo Newark-Singapore al secondo posto e al primo il New York-Singapore, entrambi a poco più di 13.500 Km e rispettivamente a 18 ore e 45 minuti e 18 ore e 50 minuti. Il mezzo? Tutti e due i voli vengono condotti con un AirBus A350-900ULR.