Volete i pettorali come Hulk? Joe Manganiello vi spiega come allenarli

In un nuovo video pubblicato sul proprio account Instagram, l’attore Joe Manganiello ha condiviso alcuni consigli per allenare i pettorali come fa lui, in compagnia del leggendario bodybuilder Lou Ferrigno.

Nella clip, si vede l’attore alle prese con le croci ai cavi. Particolarmente interessante è l’input che dà Ferrigno, il quale spiega a Manganiello dove deve arrivare per stimolare quanto più possibile i muscoli. Fondamentali in questo esercizio, che è ottimo sia per coloro che si approcciano alla palestra che per coloro che vogliono definire il pettorale, sono gli angoli: a seconda di come variano infatti si stimolano diverse fibre dei pettorali.

Manganiello però non si allena solo con esercizi classici di bodybuilding: in passato a Men’s Health aveva spiegato che il suo programma classico prevede esercizi ibridi tra bodybuilding e crossfit.

Ferrigno ha anche svelato il suo segreto per mantenersi in forma a settant’anni: mangiare bene, dormire bene ed allenarsi nel migliore dei modi.

Sempre a proposito di pettorali, qualche giorno fa anche The Rock ha fornito qualche consiglio su come allenare la panca alta, evitando di farsi male alle spalle che sono molto sollecitate in questo esercizio che va a toccare principalmente la parte alta del pettorale.

Anche in questo caso, rinnoviamo il nostro consiglio di farvi seguire da istruttori e personale qualificato per evitare di incappare in facili infortuni.