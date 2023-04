Volete ascoltare un concerto di piante? STIGA al Fuorisalone stupisce tutti

La Milano Design Week è iniziata e già non mancano le sorprese. Tra i protagonisti, per la prima volta quest'anno ci sarà anche STIGA con la sua installazione aperta al pubblico #MyPatchOfGreen: ma di cosa stiamo parlando esattamente?

Tanto per cominciare, potrete trovare l'esperienza sensoriale di STIGA da Denis Pizzeria di Montagna, con ingresso gratuito dalle 10 alle 19 per tutta la settimana in Via Statuto, 16. Ad accogliervi ci sarà un percorso in cui vi accompagneranno piante selezionate appositamente, sia italiane che strettamente regionali, mentre nel giardino troverete un concerto di piante, ovvero "un’armonia di suoni e luci a cui il visitatore può dare vita tramite l’utilizzo di apposite consolle che, collegate ad un dispositivo ad elettrodi applicato alle foglie delle piante, ne consente il controllo". Una sinfonia creata dagli stessi utenti, accompagnata da giochi di luce e atmosfere per un'esperienza unica nel suo genere, ma anche una prima volta per il Fuorisalone. La seconda iniziativa riguarda le installazioni di design "Garden Guru" realizzate appositamente per STIGA per il Fuorisalone da Matteo Cibic. Il messaggio è chiaro: tecnologia al servizio della natura, dell'amore per il giardinaggio e della creatività, ma soprattutto rispetto per la natura.

Le installazioni saranno distribuite nel Design District di Milano e nei dintorni, tra Largo La Foppa, C.so Garibaldi 127, ang. Piazza XXV Aprile, e Via Statuto 16, proprio nei pressi di Denis Pizzeria di Montagna. Il prodotto protagonista dell'evento è STIGA A1500, un robot autonomo che racchiude sotto la scocca oltre 30 brevetti di tecnologia e design e che lavora per migliorare la vita in giardino prevenendo oltre che tramite manutenzione: A1500 si prende cura del giardino senza installare fili perimetrali o altre accortezze, in totale autonomia, evitando in maniera intelligente eventuali ostacoli lungo il percorso.