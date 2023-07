Volete allenarvi come Thor? Ecco l'allenamento di Chris Hemsworth

Chris Hemsworth è collegato al ruolo di Thor nel Marvel Cinematic Universe. Per questo motivo, il suo fisico e la sua forma sono viste dai cultori come un riferimento divino, ma come si allena? Lo ha svelato l'attore in un post pubblicato su Instagram, dove si è soffermato sulla routine d’allenamento per schiena, petto, spalle e tricipiti.

La scheda di allenamento è la seguente:

Riscaldamento

Alzate con palla medica - 10

Recupero 30 secondi - 4 set

Superset

Rematore manubri (destra & sinistra) - 10 rep

Push-up - 15 rep

Recupero 60 secondi - 4 set

Triset

Renegade row (destra & sinistra) - 8 rep

Alzate laterali - 8 rep

Spinte in basso tricipiti- 10 rep

Recupero 60 secondi - 4 set

Sostanzialmente, l’attore inizia con un pò di riscaldamento con la palla medica che permette di attivare tutti i muscoli. Quindi si sposta in un superset che va a coinvolgere per ciascun esercizio gruppi muscolari opposti rispetto al precedente: prima la schiena e poi il petto. A questo punto si sofferma un un triset per schiena, tricipiti e deltoidi.

Dopo i consigli di Arnold su come allenarsi, arriva questa routine d’allenamento sicuramente molto interessante. Ovviamente rinnoviamo la raccomandazione di farvi seguire da personale specializzato in quanto la corretta esecuzione di un esercizio potrebbe provocare infortuni.