Voglia di un bagno fuori stagione? Ecco le migliori spiagge della Nuova Zelanda

Se avete letto la nostra classifica delle cinque mete turistiche da esplorare a ottobre 2023 saprete certamente che ormai farsi un bagno in mare è pressoché impossibile, a meno di recarsi dall'altra parte del mondo. Tuttavia, se volete fare un tuffo fuori stagione la Nuova Zelanda è il Paese che fa per voi: ecco le migliori spiagge del Paese!

La stagione balneare in Nuova Zelanda va dal mese di novembre-dicembre a quello di aprile-maggio, perciò un viaggio nell'isola del Pacifico nei prossimi mesi potrebbe essere perfetto per chiunque desideri un bagno anche in pieno inverno (o meglio, in piena estate: nell'emisfero sud le stagioni sono "capovolte" rispetto alle nostre). Con 15.000 chilometri di coste, la Nuova Zelanda è un Paese perfetto per gli amanti della vita di mare.



La spiaggia più bella del Paese, secondo Lonely Planet, è quella di Piha, un vero e proprio paradiso del surf. Le onde che si abbattono sul bagnasciuga e le correnti impetuose (almeno al largo) sono perfette per i surfisti, ma chi desidera farsi un bagno senza spingersi in mare aperto può dormire sonni tranquilli: l'acqua calda, la sabbia nera e la presenza di corsie ben delimitate per surfisti e nuotatori rendono Piha una delle spiagge più amate di Auckland.



Secondo posto per Anchorage, nell'Abel Tasman National Park. In realtà, tutte le spiagge del Parco Nazionale situato all'estremità settentrionale dell'Isola Sud meritano una visita, ma quella di Anchorage è la migliore per via della sua bellezza naturale, della sabbia dorata e della lussureggiante foresta che si apre a pochi metri dal mare.



Per il terzo posto, invece, ci spostiamo all'estremità nord dell'isola settentrionale della Nuova Zelanda: qui, infatti, troviamo Ninety Mile Beach, che, a differenza di quanto il suo nome lascia intendere, non è lunga 90 miglia ma sole 55 (88 chilometri circa). La spiaggia si snoda da Kaitaia a Cape Reinga ed è caratterizzata dalla presenza di enormi dune sabbiose.



Quarta posizione per Scott's Beach, una delle spiagge più remote dell'intera Nuova Zelanda. Al di là della bellezza della spiaggia, non sottovalutate il viaggio per raggiungerla, che percorre l'Heaphy Track del Kahurangi National Park. Il tracciato vi porterà via qualche giorno, ma vi metterà a contatto con la natura incontaminata del Paese del Pacifico.



Infine, chiudiamo con New Chums Beach, nella Penisola del Coromandel, nell'Isola Nord. Il pregio della striscia sabbiosa è sicuramente l'isolamento che essa garantisce, pur trovandosi a solo mezz'ora a piedi dal parcheggio più vicino, a Whangapoua. Tuttavia, la strada per raggiungerla richiede di scalare rocce e percorrere saliscendi a profusione: sono in pochi i turisti che riescono a raggiungerla, ma ne vale certamente la pena!