Vinted dice basta ai prodotti falsi: arriva la verifica di autenticità

Vinted dice basta alla vendita di prodotti falsi sulla propria app e lancia il programma di verifica dell’autenticità, a cui potranno affidarsi i compratori per essere più sicuri di portare a casa un paio di scarpe, o un qualsiasi capo d’abbigliamento.

Il funzionamento riprenderà a grandi linee quello previsto da StockX, e tale funzione sarà disponibile solo per gli annunci con prezzo pari o superiore a 100 Euro di specifici brand di lusso o soggetti a falsificazione: è il caso di Nike ed Adidas, ma anche di Gucci, TAG Heuer e simili.

I prodotti per cui sarà possibile chiedere la verifica saranno riconoscibili direttamente nella pagina di ricerca da un badge blu: qualora questo dovesse essere presente, gli utenti al momento dell’acquisto potranno chiedere una verifica pagando 10 Euro, che saranno aggiunti al totale dell’ordine e saranno esclusivamente a carico del compratore.

La verifica chiaramente farà dilatare i tempi di consegna in quanto prevede che l’articolo arrivi ad un magazzino Vinted dove un team di esperti provvederà a valutarne l’autenticità. Solo dopo tali controlli, quindi, si procederà con la spedizione a casa del cliente, mentre in caso contrario l’applicazione provvederà ad emettere un rimborso. Il sistema funziona in maniera simile a quello presente su StockX, che per garantire l’assoluta autenticità delle scarpe e dei capi d’abbigliamento verifica uno ad uno gli oggetti applicando su di essi un sigillo.