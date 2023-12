Vini tipici della Campania: tra storia, cultura e passione di una splendida regione

In Campania la passione è profonda per tutto. Ci troviamo nella patria della pizza e della mozzarella di bufala, ma anche nella terra che produce il Taurasi e alcuni dei migliori vini bianchi italiani, come il Greco di Tufo e il Fiano.

La splendida Costiera Amalfitana, Sorrento e Capri sono luoghi da scoprire, così come anche Paestum e Pompei. Qui le tracce di antiche civiltà hanno modellato le tradizioni di oggi. Anche per questo, la Campania è un luogo come nessuno al mondo. Una terra ricca di storia, cultura e tradizioni, ma anche di sapori e profumi che si esprimono al meglio nei suoi vini. I vini campani sono il frutto di un’antica viticoltura, che affonda le sue radici nell’epoca greca e romana, e che offre paesaggi mozzafiato tra mare, vulcani, colline e montagne. Tra i vini campani più famosi e apprezzati ci sono quelli prodotti con i vitigni autoctoni, che rappresentano l’identità e la tipicità di questa regione.

Il Taurasi DOCG, il re dei vini rossi campani, ottenuto da uve Aglianico coltivate in Irpinia, una zona collinare dell’entroterra avellinese. Il Taurasi è un vino potente e strutturato, con profumi di frutti rossi, spezie, tabacco e cioccolato, e un sapore pieno, tannico e persistente. È un vino da invecchiamento, che può affinare fino a 10 anni in bottiglia, e che si abbina perfettamente con carni rosse, selvaggina e formaggi stagionati.

Il Greco di Tufo DOCG, il principe dei vini bianchi campani, è ricavato da uve Greco coltivate in Tufo, un comune della provincia di Avellino famoso per il suo terreno tufaceo. Il Greco di Tufo è un vino elegante e raffinato. È un vino da bere giovane, che si abbina con antipasti di mare, pesce, crostacei e formaggi freschi.

Il Falanghina del Sannio DOC, invece, è una delle perle dei vini bianchi campani, ottenuto da uve Falanghina coltivate nel Sannio, una zona collinare della provincia di Benevento. Il Falanghina del Sannio è un vino fruttato e floreale, con profumi di agrumi, pesca, ananas e gelsomino, e un sapore delicato, sapido e piacevole. È un vino che si abbina bene con antipasti, primi piatti, pesce e carni bianche .