Vincere una GoPro HERO11 Black nella Giornata della Terra: parte una nuova challenge

GoPro, l'azienda americana famosa per le sue action cam, ha appena annunciato una nuova Earth Day Photo Challenge, una sfida digitale per celebrare il nostro pianeta Terra e tutelare le sue risorse più preziose.

GoPro si prepara a festeggiare un nuovo Earth Day, il giorno internazionale della Terra che in questo 2023 si terrà il prossimo 22 aprile, lanciando una challenge speciale con un premio alquanto stuzzicante. In palio c'è una nuovissima GoPro HERO11 Black, l'ultimo modello rilasciato dall'azienda americana, assieme a una donazione in favore di The Ocean Cleanup, l'organizzazione no-profit che si occupa di ripulire gli oceani dalle milioni di tonnellate di plastica che vengono riversate ogni anno.

Durante le sue attività, The Ocean Cleanup ha sperimentato diversi metodi e tecnologie per ripulire dai rifiuti gli oceani, con l'obiettivo di rimuovere il 90% della plastica galleggiante dagli oceani entro il 2040. Ma torniamo alla sfida di GoPro: per partecipare all'Earth Day Challenge vi basterà caricare le vostre fotografie ispirate alla natura tramite l'app Quik oppure sul sito GoPro dedicato al concorso. Unico requisito: aver scattato la fotografia con la vostra GoPro. Il tutto deve avvenire entro il 22 aprile, successivamente saranno selezionati cinque vincitori e le foto scelte verranno pubblicate sull'account Instagram di GoPro in occasione della Giornata internazionale della Terra 2023.

Per ricapitolare ecco i premi in palio per ciascun vincitore: una videocamera HERO11 Black, una Scheda SD da 64 GB, un premio in denaro di 250 dollari da devolvere a The Ocean Cleanup. Ora che sapete tutto non vi resta che partecipare e celebrare insieme a GoPro il nostro pianeta...