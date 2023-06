La villa da sogno di Barbie è su Airbnb: pronti per un viaggio a Malibu?

La casa di Barbie è stata avvistata a Los Angeles, lasciando spiazzati i cittadini della metropoli americana e i fan del film. D'altro canto, non capita tutti i giorni di vedere una villa tutta rosa con tanto di scivoli tra una camera e l'altra spuntare nelle colline della California. Ma lo sapevate che potete vivere per qualche giorno nella magione-giocattolo?

La casa di Barbie a Malibu è infatti stata resa disponibile per brevi soggiorni su Airbnb. Le prenotazioni per l'alloggio si apriranno il 17 luglio, soli tre giorni prima dell'uscita del film di Barbie al cinema. La pellicola, lo ricordiamo, è una delle più chiacchierate del momento, grazie alla regia d'eccezione di Greta Gerwig, già candidata all'Oscar per "Frances Ha" e "Lady Bird", e soprattutto per la presenza di Margot Robbie e Ryan Gosling nel cast, rispettivamente nei ruoli di Barbie e Ken.



Proprio Ken è l'host della villa di Barbie, che dall'annuncio su Airbnb presenta una camera da letto, un bagno privato e un solo letto per due persone. Considerato che si tratta di una villa su tre piani con tanto di piscina, non sappiamo al momento cosa contengano tutte le altre stanze della casa. Ovviamente, a collegare una camera con l'altra ci saranno degli scivoli, oltre che delle scale, nel pieno stile delle case in miniatura di Barbie vendute nei negozi di giocattoli.



L'annuncio su Airbnb recita: "Benvenuti nel Regno di Ken. Mentre Barbie non è a casa, mi ha lasciato le chiavi della sua DreamHouse di Malibu per tutta l'estate. La mia stanza può essere vostra per una notte. Ho aggiunto un po' di tocchi personali per aggiungere un po' di Energia Ken, di cui la casa aveva davvero bisogno, e ho ristrutturato la Malibu DreamHouse. La casa è posizionata perfettamente sulla spiaggia, con vista panoramica: questa villa giocattolo di dimensioni naturali è un sogno che diventa realtà!".



Airbnb, inoltre, spiega che la villa di Barbie non vi costerà un centesimo, perché "Ken non è riuscito a capire come mettere un prezzo alla casa. D'altro canto, Ken è un uomo da spiaggia, non un matematico!". Ovviamente, si tratta dell'ultimo stunt promozionale del film di Greta Gerwig, che imita la campagna marketing di Glass Onion: A Knives Out Mystery, la quale aveva messo in vendita l'isola del miliardario Miles Bron, che faceva da location per l'intero film.