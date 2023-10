La nuova villa di Jeff Bezos ha 7 camere da letto ed è su un'isola privata blindata

Sono passati diversi anni da quando Jeff Bezos ha lasciato il ruolo di CEO di Amazon e l’ex dirigente del colosso degli e-commerce, si sta godendo un pò di tempo libero tra i suoi mille progetti. Di recente a quanto pare il fondatore di Amazon ha aggiunto un’altra lussuosa villa al suo immenso portafoglio immobiliare.

Per una cifra vicina ai 79 milioni di Dollari, infatti, il miliardario si è aggiudicato una villa con sette camere da letto ad Indian Creek, in Florida, anche nota come “Billionaire Bunker” per la presenza di molti magnati.

La nuova villa si estende su una superficie di quasi 2 acri ed è stata costruita nel 2000: al suo interno oltre a sette camere da letto è presente anche un home theater, una biblioteca, una piscina ed una cantina.

Indian Creek, per chi non lo conoscesse, è un’isola privata ed isolata da Miami Beach, spesso oggetto di acquisizioni milionarie da parte degli uomini più ricchi del mondo proprio per la sua posizione lontana dai riflettori: l’isola è dotata di un solo accesso, tramite ponte, che la collega alla città di Surfside ed a cui si può accedere solo dopo aver superato degli stringenti controlli da parte delle Forze di Polizia, che lo pattugliano 24/7. Su di essa sono presenti poco più di un centinaio di persone, tra cui la figlia dell’ex Presidente Americano Ivanka Trump e la modella Gisele Bündchen che ha comprato casa insieme all’ex marito Tom Brady.