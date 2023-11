Questo è il video ufficiale di 'Now and Then' dei Beatles: c'è anche John Lennon

Nella giornata di ieri i Beatles hanno pubblicato Now and Then, l’ultima canzone della loro discografia scritta da John Lennon e consegnata da Yoko Ono a Paul, George e Ringo, ed il mondo si è fermato. Basta fare un giro sui social per vedere commenti di qualsiasi tipo ed opinioni sulla traccia.

Oggi, i Fab Four hanno annunciato la pubblicazione del videoclip ufficiale della canzone, diretto da Peter Jackson. Nel filmato si vedono tutti i quattro componenti della band, incluso John Lennon insieme al compianto George Harrison che compare quasi come un fantasma con stralci tratti dai video di Sgt. Peppers, quasi a dare la sensazione dell’incontro tra i due membri ancora vivi ed i due amici morti.

Peter Jackson ha affermato che per la clip si è avvalso di una “raccolta di scene inedite, in cui i Beatles sono rilassati, divertiti e schietti. Abbiamo intrecciato l’umorismo in alcune riprese girate nel 2023. Il risultato è piuttosto bizzarro ed ha fornito al video l’equilibrio tanto necessario tra il triste ed il divertente”.

Il registra osserva che quando gli è stato commissionato il lavoro si è reso conto che c’era bisogno “dell’immaginazione di ogni spettatore per creare il proprio momento personale di addio ai Beatles”. In effetti, quanto avvenuto ieri alle 15 è un momento che probabilmente non vivremo mai più.