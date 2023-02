Il video di November Rain dei Guns N'Roses ha 2 miliardi di visualizzazioni su YouTube

Solo qualche anno fa su queste pagine abbiamo raccontato del record di Sweet Child O’Mine dei Guns N’Roses su YouTube. Oggi, invece, è la volta di November Rain che sulla piattaforma di condivisione video ha totalizzato più di due miliardi di visioni.

L’epico filmato musicale del terzo singolo proveniente da “Use Your Illusion” della band di Los Angeles, è stato diretto dal regista britannico Andy Morahan ed è basato su una sceneggiatura del collaboratore Del James.

La trama racconta la storia di una rock star addolorata (interpretata dal frontman Axl Rose) che lotta per elaborare la perdita della sua partner (a cui ha dato il volto Stephanie Seymour, la fidanzata reale di Rose all’epoca), morta suicida dopo aver appreso dei continui tradimenti del compagno.

Il video è costato ai Guns N’Roses 1,5 milioni di Dollari e culmina nell’iconico assolo di Slash che esce dalla cappella bianca dopo un matrimonio. Il costo così elevato è legato all’utilizzo di numerose ambientazioni: oltre alla chiesa bianca, si vedono i Guns ed amici che si rilassano al Rainbow Bar And Grill di Los Angeles, per poi spostarsi sul palco del The Ritz Club di New York prima dell’assolo, girato da un elicottero. In November Rain compare anche un’orchestra diretta da Michael Kamen, che ha lavorato anche ad S&M dei Metallica.