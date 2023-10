Questo video della Montagna di GOT che fa stacchi è ciò di cui avete bisogno per motivarvi

Qualche mese fa, su queste pagine abbiamo pubblicato il video in cui la Montagna di Game of Thrones si metteva alla prova del crossfit. Hafþór Júlíus Björnsson, questo il nome dell’attore ed ex cestista islandese, al pari di The Rock è solito documentare sul proprio account ufficiale Instagram i suoi allenamenti.

In uno degli ultimi video pubblicati sul proprio account ufficiale, Björnsson ha documentato quello che per i suoi standard possiamo definire il riscaldamento che fa prima di cimentarsi con gli stacchi con le gambe teste. Il 34enne, infatti, si è fatto ritrarre mentre esegue una ripetizione di stacchi con ben 280 chilogrammi, davanti agli amici e compagni di allenamento che lo guardano estasiati e sorridenti, probabilmente conosci del fatto che non si tratta del massimo che possa fare.

L’attuale record ufficiale di stacco da terra è infatti di 501 chilogrammi ed appartiene indovinate a chi? Esatto, proprio a Thor Björnsson, che detiene anche il record per l’esecuzione dello stesso esercizio con Elephant Bar e cinturini a 474 chilogrammi.

Insomma, se proprio non avete voglia di andare in palestra e siete alla ricerca della giusta motivazione per andare ad allenarvi, questo è il video che fa per voi. Attenzione con i pesi però, perchè una scorretta esecuzione potrebbe causare problemi fisici.