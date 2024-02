Victoria De Angelis dei Maneskin lancia il suo primo mix: 'Victoria's Treat'

Dai palchi dei più importanti festival di musica rock al mondo ai club. No, i Maneskin non si stanno sciogliendo, ma i vari membri della band romana si stanno dedicando a progetti solisti in attesa di tornare in tour o in studio.

E se Damiano David non ha escluso una carriera solista, la bassista Victoria De Angelis sta dando sfogo alla sua passione di DJ. La giovane musicista, infatti, è stata più volte ritratta dietro alla console nei club delle città dove i Maneskin si sono esibiti e non ha mai nascosto il suo amore per la musica elettronica.

Proprio per tale ragione, non rappresenta un fulmine a ciel sereno la notizia della pubblicazione di “Victoria’s Treat”, il suo primo mix che è stato annunciato su Instagram con tanto di copertina che ritrae un paio di mutandine rosa chiaro contornate da una serie di stelle. La traccia può essere ascoltata direttamente sull’account Soudcloud di Victoria, e non è chiaro se rientrerà in qualche LP più ampio oppure no.

Damiano David di recente a Los Angeles è stato intravisto con il batterista dei Blink-182, Travis Barker: che tra i due sia in arrivo una collaborazione? Ancora non è dato sapere, ma sarà senza dubbio interessante capire come si evolverà la carriera dei quattro, che hanno preannunciato un periodo di pausa per ricaricare le pile dopo due anni in cui hanno calcato i palchi più importanti del mondo e macinato record su record.