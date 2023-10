Viaggio a Parigi dietro l'angolo? Ecco come proteggervi dalle cimici dei letti

A quanto pare, Parigi è stata invasa dalle cimici dei letti. I piccoli insetti che si nutrono del sangue umano non sono pericolosi per la salute delle persone, ma possono comunque rivelarsi un grosso problema per chi si reca a Parigi in vacanza o per lavoro. Fortunatamente, però, esistono alcuni accorgimenti per proteggersi da questi animali.

Come spiega CN Traveller, l'infestazione di cimici dei letti a Parigi è iniziata poco prima della Fashion Week della capitale francese, che si è tenuta tra il 25 settembre e il 3 ottobre. Inizialmente, gli insetti sono stati segnalati nei luoghi pubblici, come cinema, stazioni ferroviarie e treni, lounge degli aeroporti e ospedali. Poi le cose sono peggiorate: le cimici sono arrivate nelle case e negli hotel, e ora molti viaggiatori (e molti parigini) non riescono a dormire sonni tranquilli.

Sì, perché le cimici dei letti (nomen omen) vivono in lenzuola, cuscini e materassi. La buona notizia è che si tratta di insetti del tutto innocui per la salute umana: essi escono dai loro nascondigli di notte, pungono il malcapitato, si nutrono di qualche goccia del suo sangue e si dileguano. Niente ripercussioni di lungo termine sulla salute, dunque. Il problema è psicologico: nessuno vuole dormire in un letto potenzialmente infestato di insetti succhia-sangue, non giriamoci intorno. Per questo, le cimici dei letti sono state collegate ad ansia e depressione dagli esperti.

Se avete in programma di recarvi in Francia in vacanza o per lavoro, però, potete prendere alcuni accorgimenti per evitare di essere morsi dalle cimici dei letti. Primo: usate il meno possibile le sedute dei mezzi pubblici. Treni, autobus e lounge degli aeroporti sono tra i posti preferiti da questi insetti, quindi il consiglio è quello di stare in piedi la prossima volta che prendete i mezzi (a meno che il viaggio non sia troppo lungo, ovviamente).

Secondo: controllate la vostra camera d'hotel. Non appena vi mettete piede, la prima cosa da fare è posizionare la vostra valigia su una delle apposite rastrelliere fornite da molte strutture o in bagno, lontano da coperte, sedute in tessuto e moquette. Prima di aprire il bagaglio, ispezionate il letto e i muri della stanza. Controllate federe, cuscini, testata, materassi e qualsiasi altro oggetto coperto da tessuto, ma anche le crepe dei muri e le fessure buie. Se trovate qualche insetto o dei segni della loro presenza (come le loro feci o le loro uova), chiedete un cambio di camera o, ancora meglio, di struttura.

Terzo: occhio a dove posizionate la valigia. Nessuno vuole essere punto da una cimice durante il suo soggiorno in Francia, e nessuno vuole portarsene una a casa nel proprio bagaglio. Anche perché il rischio, poi, è di infestare anche la propria abitazione. Tenete la valigia sulla rastrelliera o in bagno, apritela solo quando necessario e, possibilmente, utilizzate dei sacchetti di plastica per i vestiti. Ancora meglio: utilizzate una valigia di plastica rigida, e non una in tessuto.

Una volta tornati a casa, infine, lavate la vostra valigia con l'alcol per uccidere ogni uovo eventualmente depositato su di essa. Per quanto riguarda i vestiti, invece, un lavaggio potrebbe non essere sufficiente: il consiglio, in questo caso, è quello di effettuare anche un passaggio in asciugatrice almeno a 60°C per qualche minuto. Le cimici e le loro uova, infatti, muoiono ad alte temperature.