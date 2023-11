In viaggio a Novembre? Tutti gli scioperi dei trasporti in Europa ed Italia

Se siete tra coloro che si metteranno in viaggio a Novembre 2023, sappiate che sono previste diverse agitazioni per il settore dei trasporti sia in Italia che in Europa, sebbene al di fuori dei nostri confini la situazione sia più tranquilla.

Partendo dal trasporto ferroviario italiano, le date da cerchiare sono le seguenti:

11 Novembre: 8 ore di sciopero del personale Uilt-Uil di Italo

24 Novembre: 8 ore di sciopero del personale di Trenitalia in Piemonte

26 Novembre: 23 ore di sciopero del personale Trenord

Per quanto riguarda il trasporto aereo, invece, ad oggi le agitazioni sono le seguenti:

6 Novembre: 4 ore di agitazione negli aeroporti di Treviso, Venezia e Firenze

6 Novembre: 24 ore di sciopero degli addetti easyJet

24 Novembre: 24 ore di sciopero degli addetti dei servizi di handling aeroportuale

In Europa, invece, gli scioperi annunciati sono i seguenti:

Belgio: sciopero dei treni dal 7 al 9 Novembre

Spagna: dal 10 al 12, il 14, dal 17 al 19, il 21, dal 24 al 26 ed il 28 Novembre sono in agitazione gli addetti di sicurezza dell’aeroporto di Alicante

Come indicato dal blog di Pirati in Viaggio, però, è consigliabile anche monitorare la situazione in Francia in quanto sono in corso le agitazioni da diversi mesi.

Nel frattempo, su queste pagine abbiamo pubblicato qualche consiglio di viaggio per dicembre 2023.