Viaggio di maturità? I consigli di Skyscanner per spendere poco e scegliere bene

A inizio giugno, Skyscanner ci aveva consigliato le migliori destinazioni low-cost per l'estate 2023, insegnandoci a spendere meno nell'organizzazione dei viaggi estivi. Oggi, sempre la stessa compagnia fornisce un utile vademecum per i viaggi post-maturità (o post-sessione universitaria!) da prenotare insieme ad amici e compagni di classe.

Il primo consiglio di Skyscanner è quello di optare per mete meno gettonate se si desidera spendere poco. D'altro canto, il 90% dei viaggiatori italiani tra 18 e 24 anni afferma di essere disposto a scegliere destinazioni poco note o mete meno conosciute di quelle tradizionali, mentre 8 viaggiatori su 10 (o poco meno) sarebbero disposti a sostituire la propria meta preferita per una nuova, se il risparmio fosse consistente.



Per la programmazione dei viaggi, secondo Skyscanner è imperativo utilizzare un'app Calendario condivisa: far combaciare le vacanze con gli amici e quelle con il fidanzato, la fidanzata o la famiglia (o gli esami se siete degli studenti universitari) può essere un compito ingrato, specie se è necessario mettere d'accordo un folto gruppo di persone al contempo. Non usate chat o gruppi per accordarvi: lasciate che sia un calendario ad aiutarvi!



Se potete farlo, poi, dovreste essere flessibili sul luogo di partenza, oltre che su quello di arrivo: certo, se abitate a Milano l'idea di prendere un volo a Roma o a Napoli potrebbe essere irrealistica. Però, se siete tra i fortunati che abitano a poche ore di distanza da due o più aeroporti (i fortunati milanesi che possono scegliere tra Malpensa, Linate e Orio al Serio, per esempio), non limitate la vostra ricerca ad un solo scalo di partenza.



Se avete trovato il volo che fa per voi e la meta che preferite, l'altro consiglio di Skyscanner è quello di condividere un bagaglio da stiva con un altro viaggiatore. Così facendo potrete dividervi i costi e, a patto di selezionare accuratamente quali vestiti e oggetti portare con voi, potreste non dovervi auto-limitare ad un misero bagaglio a mano.



Una volta arrivati a destinazione, infine, la cosa migliore da fare è usare un'app di finanze condivise per dividere i costi: fin dalla prenotazione di voli e alloggi, ci si trova nell'annosa situazione in cui deve essere una persona a farsi carico di tutte le spese, per poi ricevere indietro l'equivalente "in parti" dagli amici. Sul posto, le cose si complicano con conti di taxi, ristoranti, spiagge e locali, che spesso non possono essere "separati" al momento del pagamento: anche in questo caso, lasciate che sia lo smartphone a fare i calcoli per voi!