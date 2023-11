Viaggio gastronomico in Piemonte attraverso i suoi piatti tipici

Quello che vi aspetta, se volete assaporare i piatti tipici in Piemonte, è una regione che ha fatto della gastronomia una delle sue eccellenze.

In questo breve viaggio cercheremo di scoprire le delizie e le tradizioni di una cultura fatta di formaggi prelibati, vini eccellenti e dolci golosi.

Gli agnolotti del Plin sono una specialità piemontese che vi farà innamorare. Sono dei ravioli fatti a mano, ripieni di carne e verdure, che si sciolgono in bocca. Il loro nome significa “piccola piega”, perché sono chiusi con una delicata pressione delle dita. Una ricetta semplice? Con burro e salvia, e si sentirà il gusto della tradizione.

Il tartufo bianco d’Alba è una prelibatezza che non ha eguali. Profumato e raro, si raccoglie solo in alcune zone del Piemonte: è possibile gustarlo grattugiato sia sulla pasta che sulle uova, per apprezzarne appieno il suo aroma inconfondibile.

Il brasato al Barolo è forse una delle ricette più tipiche e gustose del Piemonte. Si tratta di un piatto di carne di manzo che viene cotta lentamente in una salsa di Barolo, un vino rosso piemontese pregiato e corposo. La carne diventa così morbida e saporita e si accompagna bene con le verdure del soffritto e con un contorno di patate o polenta. Si tratta di una ricetta che richiede tempo e pazienza, ma che vi ripagherà con un sapore intenso e profumato.

E che dire del sapore intenso della bagna cauda? Una salsa calda di aglio, olio e acciughe in cui si intingono verdure crude e cotte, alla delicatezza dei tajarin, sottili tagliolini fatti a mano e conditi con il pregiato tartufo bianco d’Alba.

Il Piemonte, terra di Castelli, è anche la patria dei formaggi, come il Castelmagno e il Toma Piemontese, che possiamo abbinare con un buon bicchiere di vino. E per finire in dolcezza, non potete perdervi il gianduia, una crema al cioccolato e nocciole, che vi farà leccare i baffi!