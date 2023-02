I viaggi in Thailandia diventano più costosi: arriva la tassa per turisti internazionali

Quest’anno sarà proprio meglio spendere le vacanze in Italia, magari tra le spiagge premiate con la Bandiera Blu. Se state pensando a un viaggio in Thailandia è meglio considerare qualche alternativa dato che, dal 1° giugno, il paese imporrà una tassa turistica ai visitatori internazionali.

Il governo nazionale ha deciso, dopo la proposta del National Tourism Policy Committee: coloro che arrivano in aereo verranno tassati per circa 9 dollari, aggiunti al biglietto aereo, mentre chi arriverà via terra o acqua dovrà pagare 4 dollari aggiuntivi. La tassa vale per chi pernotta nel paese almeno una notte, compresi i bambini sotto i due anni e coloro che viaggiano con passaporti diplomatici o permessi di lavoro.

L’idea è nata addirittura prima della pandemia e, già allora, venne criticata aspramente dall’industria del turismo locale in quanto potrebbe scoraggiare molte persone a trascorrere qualche giorno in Thailandia – nonostante questa tassa, in fin dei conti, sia minima. Ciononostante, funzionari governativi hanno affermato che questa soluzione permetterà al Paese di compensare i costi medici accumulati dai turisti negli ospedali pubblici, i quali ammontano a un massimo stimato di 11 milioni di dollari negli anni dal 2017 al 2019. Inoltre, genererà fondi adeguati al fine di sviluppare il turismo interno.

Ulteriore fattore determinante è stato il boom di visitatori dopo la riapertura dei confini, già osservato anche da analisti statunitensi, che ha costretto il Paese a chiudere destinazioni come Koh Tachai e Maya Bay per riabilitarle dai danni dell’overtourism.

Non pensate, però, che la Thailandia sia l’unica ad agire in questo modo: l’Unione Europea vuole infatti lanciare il suo sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (o ETIAS) a novembre, che applicherà una tassa di 7 euro per i visitatori di età compresa tra 18 e 70 anni in tutti i paesi. Inoltre, sappiamo già che Venezia deve lanciare una nuova quota di ingresso per i turisti al fine di preservare la città. È evidente, dunque, come stia diventando una norma in tutto il mondo.