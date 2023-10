Viaggi in aereo, controlli troppo lunghi? Heathrow sta testando le prenotazioni

Se avete dato un'occhiata alle migliori mete turistiche di ottobre, forse vi è venuta voglia di prendere un aereo e di partire per l'estero. Sfortunatamente, ogni volo corrisponde anche alla straziante procedura dei controlli di sicurezza in aeroporto. E se ci fosse un modo per ridurne i tempi, senza per questo renderli meno sicuri?

Ebbene, l'aeroporto londinese di Heathrow sta sperimentando un sistema di prenotazioni per i controlli di sicurezza. Quest'ultimo - che per il momento è pure del tutto gratuito per gli utenti - permette a ciascuno di riservare uno slot orario per i propri controlli di sicurezza, in modo da rendere meno lunghe e più scorrevoli le file.

La sperimentazione di Heathrow durerà sei mesi, durante i quali i viaggiatori potranno prenotare un "security slot", ovvero un orario preciso per i propri controlli di sicurezza. Una volta arrivati in aeroporto, gli utenti potranno recarsi presso l'apposita fila, che verrà divisa in base agli scaglioni orari della prenotazione. In parole povere, con una prenotazione ben fatta, potrete arrivare in aeroporto solo pochi minuti prima del vostro controllo, per poi "saltare" la fila delle persone non prenotate e, dopo la classica routine di sicurezza, gettarvi direttamente tra i negozi e i bar dell'area duty-free.

Se passate da Heathrow per lavoro o per le vacanze, insomma, dovete dare una chance al servizio, se non altro perché esso è completamente gratuito. Attenzione, però: come spiega CN Traveller, quello messo a disposizione dall'aeroporto londinese è un progetto pilota, attivo solo su alcuni voli tra quelli in arrivo al Terminal 3 della struttura, operati da compagnie come American Airlines, Emirates, Delta Airlines e Virgin Atlantic. Heathrow, comunque, ha già spiegato di voler estendere piano piano la sperimentazione all'intero aeroporto.

La prenotazione potrà essere effettuata a partire da tre giorni prima della partenza e fino a 90 minuti prima di quest'ultima (o 60 minuti per i voli a breve distanza). Dopo aver effettuato la prenotazione, riceverete via mail un QR Code, che dovrete semplicemente scannerizzare nell'apposita porta per accedere alla coda rapida per i controlli. Potrete usufruire del servizio solo 15 minuti prima o dopo l'orario della prenotazione, perciò arrivare in aeroporto troppo tardi (o troppo presto!) vi farà perdere lo slot che avete riservato.