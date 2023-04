Vestirsi come Steve di Minecraft? Quando la Fashion Week guarda ai videogiochi

Il mondo è veramente strano. Qualcuno tra di voi si ricorderà sicuramente di quei momenti in cui chi giocava ai videogiochi poteva facilmente essere snobbato da un certo di tipo di persone "alla moda". Gli anni però passano e adesso anche quest'ultimo mondo, che coi videogiochi potrebbe potenzialmente sembrare aver poco da spartire, cambia idea.

A lasciare spiazzati sono i capi presentati di recente da Loewe, azienda nota per l'appunto nel campo della moda. Come fatto notare anche da Gizmodo, in parole povere si sta cercando di strizzare l'occhio all'epoca 8 e 16-bit. Per fare questo, a qualcuno è venuta l'idea di puntare su un look che sembra ricordare da vicino quello di Minecraft.



Signore e signori, ebbene sì, ora c'è il look "pixelato". Se non ci credete, c'è il portale ufficiale di Loewe ad attendervi. Dalla felpa ai pantaloni, arrivando persino a una borsa. Provate a muovere il mouse sopra all'immagine del sito Web del noto brand: wow, non manca un effetto pixel. Tutto rigorosamente di alta classe, prezzi compresi. Come fatto notare dal succitato Gizmodo, risulta di fatto possibile "pagare migliaia di dollari per assomigliare a Steve di Minecraft".

Probabilmente non sarà questa tipologia di vestiario ad avvicinare i videogiocatori al mondo dell'alta moda, ma va detto che sicuramente non è qualcosa che si vede tutti i giorni. Risulta quindi sicuramente interessante dare un'occhiata all'atipico mix tra due mondi che di base sembrerebbero avere ben poco da spartire.



Certo, vestirsi "da Steve di Minecraft" non è probabilmente il più grande dei sogni di un core gamer, considerati anche i prezzi che vanno da 1.400 euro a 2.700 euro (no, non si sta parlando di PC da gaming preassemblati, bensì proprio di felpa, pantaloni, borsa e via dicendo citati in precedenza), ma è tutto sommato possibile vederlo come un tentativo "creativo".

Questo anche considerando che, a quanto pare, a ottobre 2022 il tutto è comparso alla Paris Fashion Week. Sì, avete capito bene: i capi sono stati sfoggiati in passerella, come si evince da un altro articolo di Gizmodo. Dalla fonte ci tengono a precisare (d'altronde, di questi tempi non si sa mai) che "no, non si tratta di Photoshop".