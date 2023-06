Una Vespa con i colori di Topolino: un progetto speciale per i 100 anni Disney

Due grandi marchi iconici si sono incontrati per dare vita a un'edizione limitata che celebra un anniversario davvero speciale: Piaggio ha presentato la nuova Disney Mickey Mouse Edition by Vespa.

La Vespa è ormai parte dell'immaginario comune e del bagaglio culturale del nostro Paese, un simbolo riconoscibile all'estero che di recente è anche piombato all'interno del film Disney e Pixar Luca. Oggi però a incontrare il mondo Vespa è un'icona universale come Topolino: il progetto speciale serve a celebrare Disney100, il 100° anniversario Disney, permettendovi di guidare una Vespa unica nel suo genere.

Alla base del progetto vi è una Vespa Primavera tinta di nero, rosso, bianco e giallo disponibile nelle cilindrate 50 cc, 125 cc e 150 cc; sono i colori del più famoso topo del mondo nato dalla geniale mente di Walt Disney. Anche le ruote sono ispirate a Mickey Mouse, sono infatti gialle e ricordano le sue scarpe; gli specchietti invece sono neri e ricordano le iconiche orecchie tonde. La silhouette del personaggio invece è rappresentata su entrambi i lati dello scooter da uno speciale pattern. Dulcis in fundo, Disney Mickey Mouse Edition by Vespa vi presenta anche un casco abbinato con gli stessi colori dello scooter.

La speciale Disney Mickey Mouse Edition by Vespa ha già una pagina dedicata sul sito Vespa, purtroppo però non è ancora possibile ordinare lo scooter; contestualmente non conosciamo ancora il suo prezzo ma lo sapremo a breve.