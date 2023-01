La Vespa 946 omaggia l'anno del coniglio: un animale diverso all'anno per 12 anni

Il prossimo 22 gennaio 2023 inizierà un nuovo anno del coniglio, almeno secondo il calendario lunare cinese (come funziona il Capodanno Cinese?). La mitica Vespa 946 è pronta a celebrare il suo decimo anniversario proprio con un’edizione speciale dedicata all’animale simbolo di auspicio e serenità.

Piaggio è pronta a inaugurare la prima collezione limitata e numerata di una serie che, ogni anno e per ben 12 anni, omaggerà l’iconografia del calendario lunare. La Vespa 946 decimo anniversario andrà così a celebrare l’anno del coniglio con 1.000 esemplari in serie limitata e numerata.

Arrivata sul mercato nel 2013, la Vespa 946 si è sin da subito affermata come una Vespa capace di anticipare e interpretare il futuro - grazie al suo spirito profondamente contemporaneo. Un capolavoro di manifattura italiana che prende vita in una linea produttiva molto simile a un atelier di alta sartoria. La speciale versione dedicata all’anno del coniglio rielabora nello specifico un classico verde Vespa, un colore che simboleggia l’amore per il divertimento e la spensieratezza.

Ciliegina sulla torta, un coniglio fa capolino sulla scocca. La sella in doppio rivestimento è invece in colorazione nera con cuciture brunite, come brunita è la rifinitura dei dettagli della Vespa 946 decimo anniversario. Le manopole infine sono rivestite e cucite a mano con ago e filo. Per saperne di più vi basterà andare sul sito ufficiale Vespa a partire dal 22 gennaio 2023.