Verona pronta a diventare capitale del vino: arriva il Vinitaly and the City

Verona è pronta a trasformarsi nella capitale del vino per quattro giorni consecutivi: il 31 marzo 2023 approda infatti il grande circus del Vinitaly and the City.

Torna dunque l’appuntamento con Vinitaly and the City, il “fuori salone” di Vinitaly che questa volta farà tappa nel cuore di Verona. Quattro giorni di degustazioni, eventi e incontri, un viaggio alla scoperta delle eccellenze viticole e delle bellezze dei luoghi più rappresentativi del centro storico della città veneta, diventata patrimonio mondiale UNESCO. Cuore pulsante della manifestazione saranno Piazza dei Signori (e dunque la Loggia di Fra Giocondo, la Loggia Antica e la Torre dei Lamberti), il Cortile del Mercato Vecchio e il Cortile del Tribunale.

I biglietti dell’evento sono già online, motivo per cui ne stiamo parlando a inizio febbraio: il prezzo di un carnet degustazioni è di 16,50 euro, per gli acquisti online del Vinitaly and the City bisogna però aggiungere 1,50 euro di diritti di prevendita. Presso le casse di Piazza dei Signori invece il carnet costerà 20 euro. A ogni ticket è associato un calice e un portacalice da collo, 4 token degustazione, 1 token esperienza, l’accesso alla lounge dell’evento. Per saperne di più vi rimandiamo al sito ufficiale del Vinitaly and the City. L’appuntamento è dunque dal 31 marzo al 3 aprile 2023, gli orari previsti sono 18:00-23:00 nelle giornate del 31 marzo e del 3 aprile, mentre 1 e 2 aprile si andrà avanti dalle 15:00 alle 23:00.