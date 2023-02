Tutto vero: Rolling Stones e Beatles insieme nel nuovo album, ma senza Ringo Starr

Spesso dipinti come rivali, i Rolling Stones ed i Beatles sono due delle band più iconiche ed importanti del panorama musicale a livello mondiale. Ora, i restanti membri sono pronti ad unire le forze per una collaborazione unica.

I Rolling Stones hanno infatti confermato alla CNN, con una lettera inviata dal portavoce di Mick Jagger, Keith Richard e Ronnie Wood, che la band collaborerà con il bassista dei Beatles Paul McCartney in una traccia inedita che sarà inclusa nel nuovo album.

Lo stesso portavoce degli Stones ha anche smentito le precedenti indiscrezioni secondo cui anche Ringo Starr sarebbe della partita, ed ha affermato senza mezzi termini che il batterista dei Beatles non prenderà parte alle registrazioni della traccia. Per molti si sarebbe trattata di una scelta ovvia, anche alla luce della scomparsa di Charlie Watts di qualche anno fa, ma evidentemente il Beatle non è stato coinvolto nel progetto.

L’indiscrezione era trapelata già nella giornata di ieri attraverso un articolo pubblicato dall’autorevole rivista Variety. Le voci di corridoio riferiscono che a tenere unite le parti sarebbe il chitarrista e produttore Andrew Watt che ha già collaborato con Ozzy Osbourne e Iggy Pop di recente.

Le registrazioni della canzone sarebbe stata completata a Los Angeles nelle scorse settimane, ed ora sarebbe in fase di mixing.