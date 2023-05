Tutto vero: i Blur annunciano il nuovo album 'The Ballad of Darren', in uscita a Luglio

I Blur sono tornati. Dopo l’annuncio dei concerti europei estivi, che toccheranno anche l’Italia a Luglio con un’unica data al Lucca Summer Festival, la band di Damon Albarn ha annunciato a sorpresa “The Ballad of Darren”, il nuovo album in uscita il 21 Luglio.

Il lavoro è anticipato da “The Narcissist”, primo singolo dell’album che segna il ritorno della band britpop inglese ad otto anni da “The Magic Whip” del 2015.

Di seguito la tracklist:

The Ballad St Charles Square Barbaric Russian Strings The Everglades (For Leonard) The Narcissist Goodbye Albert Far Away Island Avalon The Heights

Damon Albarn ha definito l’album “un disco di scossa e di assestamento, oltre che una riflessione ed un commento sul periodo che stiamo attraversando”.

“Più invecchiamo e più diventiamo pazzi, e per questo diventa più importante che ciò che suoniamo sia carico della giusta emozione e intenzione. A volte solo un riff non è tutto gli ha fatto eco Graham Coxon.

Secondo Alex James "per far durare una relazione così a lungo bisogna dargli un qualche significato e bisogna essere in grado di sorprendersi a vicenda in qualche modo, ed è questo che noi continuiamo a fare". Dave Rowntree ha chiuso i commenti spiegando che per i Blur "è sempre molto naturale fare musica insieme. Per ogni album che componiamo, il processo rivela qualcosa di nuovo e ci fa sviluppare come band.Non lo diamo per scontato".

Insieme all’annuncio, la band ha anche pubblicato un lyric video di The Narcissist ed una clip in cui annuncia il nuovo album.

Insomma, dopo il ritorno dei Queens of the Stone Age, il 2023 si arricchisce con un’altra pubblicazione musicale di prim’ordine.