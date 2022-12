Vernice sulla facciata del Teatro alla Scala il giorno della prima: nuovo blitz a Milano

Il nome Ultima Generazione vi dice qualcosa? Probabilmente si... è balzato alle cronache recenti per via di alcuni blitz messi in piedi sul GRA di Roma, la tangenziale di Milano e presso diverse mostre, in Italia come all'estero. Oggi ci tocca parlare di questa organizzazione per via di un'azione dimostrativa al Teatro alla Scala.

Oggi 7 dicembre 2022 la tensione a Milano è palpabile, è infatti il giorno della "prima" alla Scala, andrà in scena l'opera Boris Godunov alla presenza di autorità e ospiti illustri. È probabilmente l'evento più mondano dell'intero anno presso la città meneghina, l'occasione perfetta dunque per fare un po' di rumore: il gruppo di Ultima Generazione è entrato in azione sul presto, verso le 7:45, imbrattando con vernice colorata la facciata principale del Teatro alla Scala, in particolare sono state colpite alcune colonne e una locandina con sopra la stagione lirica.

I motivi del blitz? "Chiedere ai politici che assisteranno alla prima di tirare fuori la testa dalla sabbia e intervenire per salvare la popolazione", ha detto un attivista. Nel gruppo anche un musicista, che avrebbe detto ai giornalisti sul posto: "Un giorno sognavo di avere i soldi necessari per entrare a La Scala, oggi sogno di avere i soldi per mangiare e che la struttura sia ancora in piedi prossimamente". Il focus di tutto è l'emergenza climatica e la crisi finanziaria, ideali di gran valore che però rischiano di essere offuscati da azioni sconsiderate verso opere d'arte e strutture di alto profilo come il Teatro alla Scala.

Ultima Generazione si definisce su Instagram un'organizzazione di "disobbedienza civile nonviolenta", la violenza però non è soltanto quella operata contro altri esseri viventi, anche deturpare opere d'arte e monumenti storici è violenza, anche se più metaforica, eterea; si possono considerare deliberati attacchi al patrimonio dell'intera collettività, culturale e non solo. Sarà l'opinione pubblica a giudicare tali atti di ribellione, così come la giustizia: le cinque persone che hanno partecipato al blitz al Teatro alla Scala sono state accompagnate in Questura. Ricordiamo che Ultima Generazione è la stessa organizzazione rea di aver ricoperto di farina una BMW dipinta da Andy Warhol in mostra a Milano.