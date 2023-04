La vera ricetta della pastiera napoletana tra mito e realtà

Tra tutti i dolci pasquali ce n'è uno che profuma di storia: è la pastiera napoletana, dolce simbolo della città di Napoli. Vieni a scoprire con noi come si prepara.

Vi sono numerose leggende che ruotano attorno all'origine della pastiera napoletana, spesso associata ad antichi culti pagani, poi riconvertiti al cristianesimo. È il caso della divinità Cerere (identificata con Demetra, protettrice della terra e del raccolto) che veniva celebrata nello stesso periodo pasquale portando in processione le uova: il simbolo per eccellenza di “rinascita”, un passaggio simbolico dallo sterile inverno, alla generosa primavera in cui l'agricoltura ritorna a dare i suoi frutti.

Ma anche di un'altra vicenda che vedrebbe come protagonista la sirena Partenope, che ogni primavera emergeva dalle acqua del golfo di Napoli, allietando il popolo con i suoi canti gioiosi. La leggenda narra che la sua voce fosse tanto melodiosa e soave che gli abitanti della città decisero di ringraziarla inviando sette tra le più belle fanciulle dei villaggi vicini, per consegnarle dei doni provenienti dalla terra: la ricotta a voler rappresentare l'abbondanza, la farina simbolo di ricchezza, le uova in segno di fertilità, il grano tenero che bollito nel latte richiamava il mondo vegetale e animale (i due regni della natura), lo zucchero, dolce come il canto melodioso della sirena, i fiori d'arancio, profumo della terra campana e infine le spezie, in rappresentanza anche dei popoli lontani.

Sette doni, come sette devono essere le strisce a ricoprire il ripieno: tre in un verso e quattro nell'altro, che devono formare dei rombi perfetti sulla pastiera. I doni piacquero tanto a Partenope che li portò sul fondo del mare per deporle ai piedi degli dei che, mischiandoli, li trasformarono in una buonissima torta: la pastiera (qui trovate le migliori colombe e pastiere del 2023)!

La seconda vicenda, più concreta, attribuirebbe l'origine del dolce alle monache del convento di San Gregorio Armeno, che nel XVI secolo ebbero l'intuizione di abbinare agli ingredienti tipici della Pasqua cristiana - come la farina da cui si ricava il pane (simbolo del corpo di Cristo), la ricotta che allude al pastore (un chiaro riferimento alla parabola di Giovanni) e le tanto celebrate uova, simbolo di nascita e quindi della resurrezione di Gesù - degli ingredienti di derivazione orientale come la cannella. La terza e ultima versione, invece, si riferirebbe ad alcuni pescatori che, a causa dell’improvviso maltempo, sarebbero rimasti in balia delle onde per un giorno e una notte, resistendo alla fame con la “pasta di ieri”, fatta appunto con: ricotta, uova, grano e aromi.

Qualsiasi sia la vostra versione preferita, la pastiera è sicuramente un dolce che celebra la Pasqua in un modo unico, comunicando amore per la tradizione e la propria terra d'origine.

Se volete calarvi nelle usanze partenopee, munitevi di olio di gomito e una bella ciotola per procedere alla preparazione di una gustosissima pastiera tradizionale:

Ingredienti:

400 gr di grano cotto

370 gr farina 350 gr ricotta di pecora

300 gr zucchero

200 gr burro o strutto

100 gr canditi

8 tuorli

3 album d'uovo

1 dl latte intero

1 scorza d'arancia

1 scorza di limone

0.5 fialetta acqua di fiori d'arancio

200 ml di crema pasticcera

q.b. cannella

q.b. zucchero a velo

q.b. sale

Preparazione:

Per preparare la vostra pastiera partite dalla frolla. Unite 350 g di farina con 175 g di burro freddo a pezzetti e impastate fino a ottenere un composto a briciole. Aggiungete dunque 4 tuorli d'uovo, 175 g di zucchero, la scorza grattugiata di 1 limone non trattato e un pizzico di sale.

Lavorate l'impasto fino a farlo divenire uniforme quindi formate una palla, avvolgetela nella pellicola e fatela riposare in frigo per mezz'ora.

A parte preparate il ripieno: scaldate 400 g di grano per pastiera precotto per 5 min circa, poi aggiungete 100 ml di latte, 1 cucchiaio di burro, la scorza d'arancia grattugiata, 2 cucchiai di zucchero e un pizzico di cannella. Continuando a mescolare unite quindi 1/2 fialetta di acqua di fiori d'arancio e fate raffreddare.

In un altro contenitore montate 4 tuorli con lo zucchero. Continuando a girare aggiungete pian piano i 350 g di ricotta di pecora, il composto precedentemente preparato, poi i 100 g di canditi e i 200 ml di crema pasticcera. Infine unite 3 albumi montati a neve.

Stendete 3 quarti della frolla tra 2 fogli di carta da forno a mezzo centimetro di spessore, infarinandola leggermente. Sistematela in uno stampo da 26-28 cm, togliete il foglio superiore ed eliminate la pasta che fuoriesce dal bordo. Punzecchiate il fondo e versate il ripieno.

Usate la pasta rimasta e i ritagli tagliandoli a strisce da incrociare sulla torta. Infornate quindi la pastiera a 180° C per un'ora e servite fredda.

Vi è piaciuta la ricetta? Sempre a proposito di dolci pasquali scoprite come preparare un'ottima cuddura.